Les portes de la seu universitària de la UIB a l’Illa es van obrir aquest dimecresa uns 200 estudiants de segon de Batxillerat i de cicles formatius de grau superior de Menorca, en una jornada organitzada per l’Oficina per al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat, juntament amb la mateixa seu universitària a Alaior.

Així, estudiants dels instituts Joan Ramis i Ramis, Cap de Llevant i Pasqual Calbó, de Maó, i Josep Miquel Guàrdia, d’Alaior, van rebre la informació necessària, a més de poder resoldre els seus dubtes, al moment de triar el seu futur i sobre els requisits i procediments d’accés i d’admissió a la universitat.

Per altra banda, fins al mes d’abril el personal de l’Oficina per al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat visitarà els centres d’educació secundària de l’Illa que ho demanin, per informar i orientar els estudiants de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat sobre la importància de continuar amb estudis postobligatoris.

Alguns estudiants van manifesta a aquest diari quines són les seves preferències quant als estudis universitaris. Així, n’Íria, que estudia al ‘Pasqual Calbó’, prioritza el seu «amor i passió» que té pels animals a l’hora de triar estudiar veterinària a Saragossa, perquè afirma que en aquesta ciutat «hi ha la millor universitat en aquesta especialitat».

En canvi, en Joel es decanta per una enginyeria informàtica, «m’agrada molt programar, vaig fer TIC al Joan Ramis i Ramis i em va agradar molt, tenc ganes de fer alguna cosa semblant». Encara no sap on estudiarà, però segurament serà a Barcelona.

Na Luana és una estudiant del ‘Ramis’ i no té molt clar què vol estudiar, «estic entre psicologia, fisioteràpia i bioquímica, no tenc cap preferència» i, per tant, encara no ha decidit on anirà a estudiar.

Els estudis anglesos són l’objectiu de na Paula, que estudia al ‘Pasqual Calbó’ i té molt clar que anirà a fer realitat el seu somni a Astúries, «hi tenc família i casa i, per tant, m’anirà molt bé».

En Llorenç, del ‘Ramis’, apunta a una enginyeria mecànica que per comoditat faria a la UPC, a Barcelona. «Som un perfil bastant tècnic, m’agrada molt el dibuix tècnic, les matemàtiques, la física, em fa il·lusió fer enginyeria».

La tradició familiar fa que na Laia, del ‘Ramis’, es decanti per estudiar arquitectura -afirma que son pare és arquitecte-, «m’agrada molt el dibuix tècnic, tot el que és l’arquitectura, consider que és molt polit». En un principi pensa anar a estudiar a la UPC.

«Vull estudiar història -assegura en Simón-, sempre m’ha agradat l’assignatura en si i crec que seria divertit ser professor d’Història». Aquest estudiant del ‘Ramis’, continuarà els seus estudis a Granada «perquè hi tenc família».