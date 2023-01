Tothom quan ralla de 's'any de sa neu' a Menorca té present la gran nevada que va caure a l'Illa al mes de febrer de 1956. Però n'hi ha una altra, i més recent, que també és ben recordada. És la que va vestir Menorca també de blanc el 8 de gener de 1985.

Ara, el ciutadellenc Antoni Salvador ha recuperat en un curt les imatges que va gravar aquell dia amb una càmera super 8. S'hi poden veure parts de la ciutat, com es Pla de Sant Joan, la plaça des Born, o la des Pins, ben tapades per la neu.

Amb el vídeo, que en només 24 hores ha superat les 1.100 visualitzacions, mostra l'interès dels menorquins per les imatges del temps passat. Especialment ara, quan ja no és tan habitual veure com neva a l'illa.