Gener va ser un mes normal pel que fa a les temperatures, amb una variació de 0,3 graus centígrads en relació amb la mitjana històrica. La peculiaritat va ser, segons expliquen des de l’Aemet, que fins dia 17 va ser un mes càlid, però que a partir del dia 18 va ser fred. Al conjunt de Balears els registres van ser idèntics a la mitjana històrica.

Després d’un llarg període de temps sense massa vent, al gener va tornar a aparèixer amb intensitat. A l’Aeroport de Menorca es van registrar 18 dies ventosos, més del doble dels vuit dies que són habituals al llarg de la història. La velocitat màxima va ser de 85 quilòmetres per hora i el dia 21 les ones van arribar als 8,7 metres al port de Maó, xifra considerable.

La temperatura més alta del mes es va assolir el dia 17 a Ciutadella, amb vint graus, i la més baixa, també a Ciutadella, van ser tres graus només dos dies després. Pel que fa a les precipitacions, també gener va ser un mes que es mou dins els paràmetres de la normalitat a Balears, però a Menorca es considera més bé sec, amb 26 litres recollits per metre quadrat, el que suposa un 52 per cent per sota d’allò que és habitual. El dia 25 va ser el dia de més pluja, amb 23,5 litres a l’Aeroport de Menorca. Aquell dia es va produir una tempesta amb pedra.

Sis dies van néixer amb boira al gener, tots ells a la primera quinzena del mes, quan el temps era més humit. L’Aemet explica que dia 21 va caure neu granulada a Ciutadella. De consistent, Menorca no n’ha vist.