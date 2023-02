Quan arriben els Darrers Dies de Carnaval, els menorquins comencen a comprar les disfresses per gaudir de la festa i la disbauxa. Als personatges de tota la vida -dibuixos animats, superherois, princeses, policies, lladres, cowboys, indis, entre altres- enguany s’hi ha afegit Miércoles, la sinistra adolescent de la família Adams que protagonitza la pel·lícula que du el seu nom.

A Ciutadella, els dibuixos animats són les disfresses més demandades donat que és la temàtica elegida per l’Ajuntament per a la desfilada de carrosses. «La gent compra bastant variat, el que han demanat molt són els dibuixos animats, amb l’inconvenient que anunciar-ho molt a darrera hora és molt difícil tenir una peça concreta, totes les talles», assegura en Lluís de Juguettos, encara que també admet que hi ha demanda per les disfresses de tota la vida, com policies, lladres, pirates, hippies, soldats, jugadors de rubgy amb el casc, animals d’una sola peça, a més de Batman, Ironman, Spiderman, Harry Potter.

L’oferta dels productes de Carnaval és extensa i variada, amb la presència de disfresses que resisteixen el pas del temps | Josep Bagur Gomila

Des de la pandèmia cap aquí Juguetes Ses Voltes està fent un poc de liquidació de disfresses de Carnaval per la qual cosa no tenen novetats, reconeix en José, però la temàtica de l’Ajuntament és de les més sol·licitades, «els dibuixos animats donen bastant de joc, com també els superherois, vikings, cowboys, indis, pirates», assenyala.

A Maó, les peticions de disfresses també apunten a «les de tota la vida», com poden ser els Pitufos, na Caputxeta Vermella, el llop, la Pantera Rosa, jugadors de rugby, animals, vaquers, indis, etc. «També es demanen els dibuixos animats, no només per la temàtica de Ciutadella, sinó també a Maó hi ha escoles que ho han elegit, però en general és molt variat», afirma na Nina, de Serba, que constata que la gent es decideix a comprar les disfresses en el transcurs de la darrera setmana, «esperam que a partir d’avui [per ahir] la gent vengui més a comprar, amb l’inconvenient que només hi ha el que hi ha, ja no es pot demanar».

Dintre de la normalitat de cada any quant a les disfresses, la novetat més destacable de les disfresses seria l’adolescent Miércoles, de la família Adams, la disfressa més demandada per les fietes de 12 a 15 anys. «És un any que et demanen un poc de tot, manco les fietes de 10 a 15 anys que totes volen anar de Miércoles. Encara queda una setmana, que és la forta, però per als fiets no hi ha una cosa concreta, el que és típic com els superherois i les princeses. I els adults, coses concretes perquè van en comparses, com un ranxo que van d’egipcis, de mexicans», apunta Catalina, de La Valenciana. Per altra banda, hi ha la disfressa més casolana, «la gent agafa coses que té a ca seva i després compra complements, com perruques, barbes, orelles de moix i de rates, antifaços, entre altres coses», subratlla.