Menorca Preservation s’uneix de nou amb altres entitats ambientals d’Eivissa i Mallorca per impulsar la tercera edició de «Kilómetros de Plástico por Iris», iniciativa d’àmbit balear dirigida a joves de 12 a 19 anys, amb l’objectiu d’involucrar a les noves generacions en la reducció de la contaminació del plàstic al Mediterrani.

Convida a joves estudiants de secundària, batxillerat i FP a fer excursions a la natura i compartir idees en format vídeo sobre com reduir la contaminació de plàstic a les Balears. En aquesta tercera edició posa el focus en el problema dels microplàstics, fragments de menys de 5 mm de diàmetre que moltes vegades passen desapercebuts, però que són una gran amenaça per a la salut dels ecosistemes.

Més de 700 joves ja han participat en aquesta acció de 0 Plastic, moviment liderat per l’associació YouSocial Volunteer, i on també participen Mallorca Preservation i Eivissa Preservation, membres, juntament amb Menorca Preservation, de la red Conservation Collective. L’any passat es van superar 14.000 km contra el plàstic, i enguany s’ha marcat el repte d’arribar als 20.000. Els participants tindran també l’oportunitat de presentar-se al concurs «Un minuto por tu isla», creant un vídeo d’un minut en el qual responguin a la pregunta: «Què faries per lluitar contra la contaminació de microplàstics a la teva illa?». Compta amb la col·laboració de Alnitak Research Institute, que permetrà que els guanyadors gaudeixin d’una expedició navegant pel Mediterrani amb joves investigadors en tasques de conservació marina.