La zona de Ponent va tornar a viure aquest dimarts la tradició d’un dels ‘darrers dies’ per antonomàsia: el de dimarts abans de Quaresma, amb trobades al voltant de la sobrassada i el botifarró a la brasa.

Amb una temperatura que ben acompanyava, els jubilats van tenir la seva trobada clàssica al Recinte Firal des Mercadal, on a més d’aquest típic menjar, no va faltar ni la música ni el ball. També es van reunir els del Club de Jubilats de Ferreries, amb més 60 comensals, al Restaurant La Cala de Cala Galdana. Allà van fer ‘sa sobrassada’, joc de bingo, greixera i pal de crema de postres. I per descomptat, també el ball.

Trobades com la dels jubilats al Recinte Firal des Mercadal, igual que la trobada que fa el club de Ferreries, són ja tot un clàssic del ‘darrer dimarts’ | Katerina Pu

En general, la dinàmica dels pobles de Ciutadella, Ferreries i es Mercadal va ser la de les habituals sortides a partir del migdia cap a casetes de vorera, hortals i xalets, en grups de famílies i ranxos d’amics. Una tradició que aquest dimarts es va demostrar que continua ben viva a Ponent. Bastava veure els carrers desèrtics i en silenci de les viles per comprovar-ho. O l’olor de sobrassada torrada al camp, des de cada tanca o fins i tot en llocs urbans.