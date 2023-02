L’Associació de Persones sordes de Menorca (Assorme) ha elaborat un projecte didàctic de vocabulari bàsic en llengua de signes, amb el recolzament de Caixa Colonya Fundació Guillen Cifré i la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca. Es tracta de quatre fulls en què es mostren en llengua de signes els dies de la setmana, els mesos de l’any, els nombres de l’1 al 10, i les presentacions i salutacions.

Assorme ha editat fins a un total de 400 exemplars d’aquests fulls didàctics, amb les il·lustracions i el disseny de Maggie Klungseth i Víctor Sánchez, que ja s’estan repartint entre les persones associades i col·laboradors, entitats socials, institucions, biblioteques, centres educatius i casals de joves de l’Illa. «S’ha fet un grup de treball per poder dur endavant aquest projecte didàctic, per la qual cosa hi han participat persones de l’associació per decidir la temàtica i el disseny» segons ha assegurat Olga López, la responsable del Servei d’Atenció a les Persones Sordes de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca i associada a Assorme.

L’objectiu d’aquest projecte és difondre la cultura i la llengua pròpia de les persones sordes, que representen la riquesa i la interculturalitat de la societat menorquina, perquè la gent es pugui comunicar amb les persones amb discapacitat auditiva.

Assorme ha elaborat en llengua de signes un recull toponímic de l’Illa i un altre sobre Menorca Talaiòtica. El darrer és un recull de 22 noms: necròpolis, talaiot, naveta, taula, dolmen, necròpolis de Cala Morell, naveta des Tudons, poblat talaiòtic de Son Catlar, cova des Coloms, poblat talaiòtic de Torre d‘en Galmés, necròpolis de Calescoves, poblat talaiòtic de Son na Caçana, poblat talaiòtic de Torralba d’en Salord, naveta de Rafal Rubí, poblat talaiòtic de sa Torreta de Tramuntana, poblat talaiòtic de Talatí, poblat talaiòtic de Cornia Nou, poblat talaiòtic de Trepucó, poblat talaiòtic de Montefí, poblat de naviformes de Son Mercer de Baix, talaiot de Torelló i talaiot de Trebalúger.