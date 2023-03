La població mallorquina d’Alcúdia presentarà aquest dissabte en societat una nova parella de gegants, en el transcurs de la primera trobada interinsular que ajuntarà gegants de Mallorca, Menorca i Eivissa. Una nova parella gegantera amb sabor menorquí, donat que el seu constructor ha estat el llucmaçaner Víctor Pons Arnau, llicenciat en Belles Arts i màster en conservació i restauració de béns culturals.

Durant el primer any de la pandèmia de la covid-19, la Colla de Gegants d’Alcúdia va plantejar unes iniciatives per mantenir el caliu i una de les idees va ser recuperar la parella de gegants vells de la ciutat, a més de restaurar els que en aquells moments estaven actius. «El 2020 vaig restaurar a Maó la parella de gegants i la de gegantons, a més de construir un gegant petit, mentre que la parella vella va quedar arraconada», recorda Víctor Pons.

Durant el 2020, Víctor Arnau va dur a terme al seu taller de Maó la restauració de l’actual parella de gegants de la població mallorquina d’Alcúdia, figures que van ser construïdes l’any 1988, a més d’un petit gegantó.

El projecte es va recuperar fa un any i en Víctor va començar amb la feina de recerca i documentació per saber com eren exactament els gegants vells, dels quals se’n conservaven diferents fotografies. L’objectiu no va ser fer una reproducció exacte de com eren, sinó fer una reinterpretació mantenint la seva essència. «S’ha de tenir en compte que aquella parella de gegants era molt rudimentària i durant la Dictadura s’havien construït a partir de dos caps-grossos, amb la particularitat que la geganta tenia cap d’home, de raça negra, a la qual se li havia afegit un rebosillo. A partir de preservar la seva essència, vam prioritzar la qualitat escultòrica i dotar-los d’una pintura més adequada al temps actual, per transformar-los en uns gegants grossos i que fossin l’orgull del poble», assenyala Pons.

Motllos dels caps de la nova parella de gegants

La fase d’execució material dels gegants, ell és un mariner i ella una dona de raça negra vestida de mallorquina del segle XVIII, va començar el passat mes de setembre i durant quatre mesos -el 27 de desembre van quedar acabades- Pons va fornir les dues figures gegantines, de 3,70 metres d’altura i 35 quilos de pes. Els caps i les mans són de cartó-pedra, folrat de paper de diari -en concret del diari «Menorca»- per fer una superfície més fina degudament estucada i policromada, els cossos són de fibra de vidre i l’estructura és de llenya. Per altra banda, la vestimenta ha anat a càrrec de Joan Viver, d’Alcúdia.