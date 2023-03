Jazz Obert, Associació d’Aligators, i el seu 25è Menorca Jazz Festival aquests mesos ja en marxa, té una secció destinada al ball, amb el lindy hop, dansa vinculada a la mítica «swing era», com estrella. La relació s’entén bé a partir d’aquesta frase de Coung Basie, un dels grans de la big band: «Si en una melodia de jazz, el públic no mou els peus, no la toquis més».

El lindy hop, nascut entre la comunitat afroamericana del barri de Harlem, a Nova York, popularitzat des de la sala denominada Savoy Ballroom, i convertit en el ball nacional per excel·lència als anys 40 als Estats Units, d’on van derivar altres danses com el swing o fins i tot el charleston, compta amb un nombre creixent d’adeptes a Menorca. De la mà de l’associació Jazz Obert, es fan diferents formacions, en tallers regulars o en cursos intensius. Les seves seus són el Teatre del Casino 17 de Gener, a Ciutadella, i l’Escola de Música i Dansa des Mercadal, si bé també es fan classes a Alaior i a Maó, i diferents activitats. Per exemple, el que anomenen «clandestins», trobades obertes a tothom en places i carrers, que, tot i la broma del nom, es fan amb permís municipal.

Hi ha una cita, però, que és la més remarcada i que forma part, des de fa cinc edicions, del programa del Menorca Jazz Festival. És el Lindy Exchange, que enguany es farà els dies 28, 29 i 30 d’abril, amb diferents propostes de gran nivell musical i de turisme cultural.

A partir de ballar lindy hop, d’entendre i incorporar el seu compàs, millora, indirectament, el coneixement musical del jazz. És per això també que des de l’associació Jazz Obert ho tenen tan lligat. L’interès creixent per aquest estil de ball ha donat peu, fins i tot, a la creació de grans formacions de big band a Menorca, amb el paradigma de la Swing Crusaders posant la banda sonora a múltiples trobades. Per a «swingxalar» en comunitat, per emprar una expressió típica d’aquesta secció de Jazz Obert, que té a Sandra Díaz com una de les creadores, l’any 2015. Ella és també coordinadora d’aquest grup d’aficionats, que congrega a l’Illa a més d’un centenar de persones.

El lindy hop té un pas bàsic de vuit temps entorn del qual giren tots els moviments. És un ball que «enganxa», on t’ho passes molt bé, expliquen. Hi influeix, segurament, la música, que és molt alegre. Es balla en parella, però no cal que sigui dona-home; pot ser dona-dona, home-home... Totes les opcions són bones aquí. Isaac Melis i Cristina Pons, juntament amb Quim Salleras i Muriel Moreno, són els professors d’aquests tallers, i dijous ens van obrir les portes d’una de les seves classes al Casino 17 de Gener de Ciutadella. Es balla de dos en dos, amb intercanvi de parelles, i sempre representant cada un dels membres les figures de leader o follower. Vol dir que un dels dos comanda, convidant a seguir el moviment a l’altre, i creant des d’aquí tota la comunicació i harmonia del ball. El lindy hop té tota una tècnica, però no és una dansa encotillada, recalca Cristina Pons, sinó molt lliure, a partir de la seva estructura principal. Té, com el jazz, una part molt destacada d’improvisació, un cop s’ha integrat bé el seu compàs i es va agafant confiança en el moviment; fins i tot, per arribar a desenvolupar un estil propi. Encara que, segons indiquen, una o dues classes serien suficients per llençar-se a ballar. La gent a Menorca té ganes de fer-ho, sobretot, després de la pandèmia, i això es nota en els tallers i en la resposta a les activitats, afirma Isaac Melis.

Aquest apartat de ball de Jazz Obert està agermanat amb diferents associacions de Catalunya i Balears, propiciant la vinguda de professors de fora en cursos intensius de cap de setmana i l’intercanvi de participació en activitats. Com la menorquina Lindy Exchange, que en la pròxima edició, a l’abril, ja té més de 200 persones inscrites, amb molta procedència de fora, i especialment, dels Estats Units. Segurament, per l’efecte que té que dins el marc d’aquesta trobada actuï, per primera vegada a Espanya, la formació nord-americana de swing Naomi & Her Handsome Devils.

Juntament amb la diversió, Sandra Díaz destaca el paper socialitzador del lindy hop, on tots els balladors d’aquest estil es pot dir que parlen un mateix llenguatge, amb els peus i musicalment parlant. I que provoca que se cerquin quan visiten qualsevol lloc del món. Per als «lindyhopers» (o aficionats al ball) que no puguin aguantar fins al Lindy Exchange, hi ha una pròxima cita diumenge dia 12 de març, a les 12 h, a la Plaça des Pins, en un dels «clandestins» que organitza aquesta associació a Ciutadella.