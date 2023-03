La celebració de la Fira d’Estocs 2023, al pavelló B del Recinte Firal de Menorca, a Maó, ha enregistrat l’afluència de prop de 7.000 persones i un clima de satisfacció entre els 32 comerciants que han exposat els seus productes. «El balanç és molt positiu, tant en el volum de gent que ha vingut com en la satisfacció dels expositors. Han passat moltes més persones que l’any passat i en general, hi ha una gran satisfacció», assegura Vicente Cajuso, president de l’Associació de Comerciants de Menorca (Ascome).

La valoració de la Fira d’Estocs 2023 és realment positiva, sense que s’hagin batut rècords d’afluència ni de vendes, perquè abans de la pandèmia les xifres eren molt millors. «La fira es tanca amb èxit i tots els expositors amb què he xerrat estan disposats a tornar l’any que ve. El que més s’han venut ha estat juguetes i roba de senyora. A més, els responsables de la cafeteria i zona d’oci estan molt contents de com ha anat», afirma Cajuso.

Incidències

L’esdeveniment comercial s’ha celebrat amb total normalitat, sense incidències destacables, però sí que hi ha hagut dues queixes. Per una banda, l’ascensor de l’edifici s’ha avariat en dues ocasions, «hi ha hagut el cas d’una persona gran que ha quedat tancada a l’interior i es veu que tenia un poc de claustrofòbia, és una deficiència que l’IDI hauria de revisar», apunta Cajuso. I l’altra queixa té a veure amb la climatització del pavelló, «en aquestes dates les temperatures encara són fredes, alguns visitants ho han comentat. A part d’açò, no hi ha hagut cap problema digne de ressaltar», afirma.

Des de fa dos anys, Ascome organitza la Fira d’Estocs quan va agafar el relleu a l’IDI, amb qui col·laborava l’associació de comerciants. «L’any passat, que va ser el primer any, no va anar malament, però enguany ha anat millor», subratlla Cajuso.