El diumenge va ser presentada a la comunitat de Sant Lluís la imatge de la Mare de Déu de la Soledat després d’haver sofert un procés de restauració que ha durat tres mesos. L’acte de presentació va tenir lloc després de la missa de les 11 hores i va comptar amb la participació del reconegut escultor i imatger andalús Israel Cornejo Sánchez.

L’estudiós d’art religiós Rafa Blanco Florit, que va recomanar Israel Cornejo per dur a terme la restauració a la confraria de la Soledat de Sant Lluís, va ser l’encarregat d’obrir l’acte, en què va assenyalar la importància d’entendre que el patrimoni artístic de les confraries és un llegat que s’ha de lliurar als successors en les millors condicions possibles, perquè a través de l’art i de la bellesa ajudi a arribar fins a Déu. A més, va subratllar la necessitat d’encomanar les feines a persones expertes en el difícil art de la imatgeria, assegurant que Cornejo havia fet un treball realment espectacular.

Israel Cornejo (Vélez-Málaga, 1979), que des de fa una vintena d’anys es dedica a tallar, restaurar i policromar imatges sagrades, va assenyalar que la imatge de la Soledat patia problemes estructurals, sobretot per la presència de corc, el que va obligar a substituir les parts de llenya més afectades. Així, l’actuació ha inclòs fer un nou cos o debanadora, que sustenta el bust i les mans de la imatge, amb una nova policromia anomenada del segle XVIII per ressaltar els ulls i les celles, amb la finalitat que la imatge transmeti la passió que va viure la Mare de Déu per la mort del seu Fill.