L’estudiant de segon de batxillerat del IES Biel Martí de Ferreries, Adrià Icart Andreu, ha aconseguit a Lleó una medalla de bronze després d’haver quedat en vintena posició d’entre els setanta-set participants de la reconeguda competició matemàtica organitzada per la Real Sociedad Matemática Española (RSME). Les Olimpíades Matemàtiques són concursos entre joves estudiants, amb l’objectiu d’estimular l’estudi de les Matemàtiques i el desenvolupament de joves talents en aquesta Ciència.

Per arribar a la competició estatal desenvolupada entre el 9 i el 12 de març a la ciutat castellana, Icart, de 17 anys, es va haver de classificar primer en la competició del districte universitari de Balears i va viatjar amb la delegació de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb altres dos joves competidors de l’arxipèlag. Un cop desenvolupades a Lleó les dues proves escrites de tres hores i mitja cadascuna amb un total de sis problemes per resoldre, el tribunal va atorgar les medalles d’or als sis primers classificats, les dotze de plata a les següents posicions i divuit medalles de bronze als classificats entre les posicions 19 i 36, quedant Adrià Icart en vintena posició a només dos llocs d’una medalla de plata. Els sis primers classificats accedeixen a l’Olimpíada Internacional del proper juliol al Japó i a l’Olimpíada Iberoamericana de setembre.

Competició i celebració

Icart que dins de l’assignatura de matemàtiques de segon de batxillerat estudia derivades i matrius entre altres coses, explica que l’Olimpíada Matemàtica Espanyola (OME) està pensada perquè qualsevol ho pugui fer si es prepara. Els coneixements que demanen, diu, són coneixements que no es donen a l’escola. «Sí que es necessita estudiar bastant, però són coneixements que no es donen a l’escola i al mateix temps tampoc és el mateix que la carrera universitària. No és tant necessari un coneixement superior com saber pensar». Les proves consisteixen en resoldre problemes matemàtics com podria ser aquest: Troba els valors de M i N, donat que M < 2023202 < N i tots tres són nombres capicues i no existeix altre nombre capicua entre M i N que no sigui el de l’exemple. Però problemes a part, Adrià diu que «les mates no són només càlculs avorrits, apareixen per tot arreu. Tots fem mates en es nostre dia a dia, per tot hi ha matemàtiques. Són molt més del que veiem a l’escola».

El mercadalenc després de quedar el nombre 20 de tota Espanya, està molt content i explica que ja ho va celebrar un poc a l’alberg, on residien els 77 participants durant la competició estatal a Lleó, també el mallorquí Toni Calucho, company de delegació balear, que va aconseguir un altre bronze. De fet Icart destaca que l’experiència de l’OME ha estat «molt xula. M’ho he passat molt bé i he conegut molta gent, molt interessant».

Adrià, bon estudiant en general, diu que «ho necessit ser per començar el Grau de Matemàtiques» que és el seu pla pel proper curs. També li agrada anar a córrer com afició esportiva.