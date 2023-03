L’Associació de Jubilats i Pensionistes de Ciutadella, l’Esplai, compta des de començaments d’any amb una nova junta directiva. Té com a particularitat que està formada per persones «joves» que inicien ara aquesta etapa en la seva jubilació i que ho fan amb la col·laboració de dones veteranes. Una veterania que ve marcada pel temps que fa que són sòcies d’aquest club, 20, i per l’edat que tenen, uns 90 anys. El segment jove el conformen persones com el mateix president, Pedro Salord, de 66 anys, que encapçala aquest equip amb moltes ganes de fer coses i des de la convicció que aquests espais són imprescindibles per a la gent gran, per dur una vida activa i per combatre un dels principals mals als quals han de fer front, la soledat.

Amb ell, hi ha el vicepresident, Josep Llorens, i també Paco Fuster, encara més jove, amb 53 anys, però jubilat a causa de la seva diversitat funcional, relacionada amb la pèrdua de la vista. Ell és el secretari, i coincideix amb el president en destacar la funció social del club i també tot el que representa participar en aquesta entitat per a la realització personal. Aquesta «joventut» es compensa amb el reforç a la junta de persones com Maria Nadal, de 93 anys, o Carmen Allès, de 89, vocals aquí i coneixedores a la perfecció de la dinàmica i la vida del club, perquè en formen part. Juntament amb Nina Marquès, són les vocals senior, però ni molt manco menys actives. «Aquest club és ca nostra», afirmen Maria Nadal i Carmen Allès, en una declaració conjunta que fa gala, a més, de la seva gran amistat. «Aquí hem fet de tot; hem ballat, i fins i tot, hem fregat quan ha fet falta». El seu esperit des d’aquesta junta directiva que representen és que socis i sòcies, 1.400 persones en total, estiguin contents. Se’ls hi veu, i molt, a elles contentes aquí, on cada matí comparteixen taula amb altres membres, per comentar les coses del dia i fer la xerrada. A part, na Maria Nadal és l’encarregada del ball de saló, que reuneix als aficionats del club a aquesta activitat cada diumenge, amb música en directe. Na Carmen Allès, per la seva banda, ha deixat aquí la seva empremta amb els tallers de tapets i punt iugoslau. Activitats actuals del club també són els cursos d’informàtica, amb un, ara, de Photoshop, o l’aula d’anglès, així com tallers eventuals, com un que es farà a l’abril sobre l’arbre genealògic digital, perquè cadascú investigui amb els seus cognoms i avantpassats. També hi ha coral, teatre o ball en línia, i diferents trobades al llarg de l’any. Algunes activitats La primavera comença aquí amb una bereneta, el pròxim dia 31 de març, de llet espessa, seguint la tradició menorquina, i com qui fa «el dia de sa sobrassada», comenta el president, Pedro Salord. La faran a les mateixes instal·lacions del club, i a part d’aquest ingredient genuí, hi haurà coques menorquines completant la taula. La cita més gran de la temporada té, però, la data de dijous dia 4 de maig, amb la trobada dels 11 clubs de jubilats de Menorca, amb els dos de Ciutadella, aquest i el Club Democràtic, com a amfitrions. Des de l’Esplai estan preparant una funció amb l’obra d’un sainet, de l’autor Xesc Forteza, «Separar-se està de moda», que es representarà per a tot aquest gran públic al Teatre des Born de Ciutadella, amb el nom artístic de «Ja som set». Es farà juntament amb altres interpretacions, com la del seu grup de coral. Aquest teatre, però, es mostrarà abans en primícia al club al qual pertanyen el dia 21 d’abril. A la gran trobada dels clubs de jubilats de Menorca de dia 4 de maig hi haurà també visites conjuntes a diferents exposicions i un dinar amb catering del restaurant Ca N’Àngela a la Sala Multifuncional Canal Salat. D’aquest dia, destaca la col·laboració, fent d’acompanyants i ajudant a l’organització, d’estudiants de secundària de diferents centres educatius de Ciutadella. Una jornada, per tant, destinada a ser també una bona mostra d’intercanvi intergeneracional.