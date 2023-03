Aquest passat cap de setmana s’han trobat un gran grup d’adolescents de diferents parròquies de Menorca amb els seus catequistes i monitors. Es van reunir dissabte damunt les 16.30 hores as Mercadal. Allà va començar una activitat que va consistir en un descobriment de com es pot viure el Via Crucis que va patir el Senyor, vist amb els ulls dels joves de l’actualitat. A les estacions es va reflexionar sobre Ucraïna, la violència de gènere, el sentit de la vida, el compromís, la felicitat, entre d’altres.

Imatge de grup dels participants en aquesta activitat. Després d’aquesta activitat de reflexió i pregària, el grup va pujar a peu al Toro, fins arribar al Santuari. Allà va ser el moment d’escoltar els testimonis d’un matrimoni, una catequista, una religiosa, un professor i un jove monitor, els quals van explicar al grup de joves la seva experiència de fe i com viuen la seva vocació cristiana. Compromís Des del Bisbat de Menorca expliquen que va ser un capvespre molt intens en coneixement i compromís cap a la societat. Per acabar el fosquet, després de sopar, uns joves monitors van preparar una vetlada. En el transcurs d’ella es van donar els premis del Concurs Vocacional. El grup va dormir allà dalt, al Toro. Per acabar el cap de setmana, no podia faltar la celebració de l’Eucaristia. Va ser molt viscuda per tots els adolescents que van participar. Van donar gràcies pel que havien après, per les vocacions i el compromís cap als altres, agraïment que comparteixen amb el Secretariat Diocesà d’Infància i Joventut.