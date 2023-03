La Parròquia de Sant Bartomeu, a Ferreries, ha començat els actes que commemoren els 50 anys de l’Església de Santa Maria, inaugurada l’abril de 1973. Si bé la primera pedra es va posar el 19 de febrer del 66. Per conèixer la història cal aproximar-se als fets que explica l’historiador i professor Miquel Àngel Casasnovas en un full parroquial de 2012. Escriu com els anys 60 configuren una època de gran transformació social, també per a Ferreries, fins aleshores, un poble eminentment rural. El desenvolupament aquí de la indústria del calçat o de mobles i l’eclosió del turisme, amb la urbanització de Cala Galdana, varen donar impuls a l’economia local. La població, en aquells anys del baby boom, experimentava un fort creixement i s’encetava una nova etapa, marcada també a l’Església Catòlica pel Concili Vaticà II, que tenia com objecte la relació amb el món modern.

El temple de Sant Bartomeu, al Pla de l’Església, havia quedat petit, explica el text, per a les necessitats d’una població en plena expansió. Ferreries ho feia cap al torrent de Son Granot i la carretera general. I en l’ampli espai que es coneixia com el nou eixample, el rector, Guillem Coll, va ser qui va començar a «acaronar» el projecte de construir un nou temple. Ell morí l’any 1964, i quedà com a responsable de la parròquia Enric Enrich, qui contactà amb l’arquitecte català Vayreda per a la preparació del projecte. Seria però en temps d’un nou rector, Poncio Pons, quan es posaria la primera pedra al nou complex, el 19 de febrer de 1966. El bisbe de Mallorca i administrador apostòlic de Menorca, Rafael Álvarez Lara, beneïa i col·locava la primera pedra de la nova església, extreta dels murs de la Catedral menorquina, com bé explica l’historiador.

Benedicció de la primera pedra, el 19 de febrer de 1966.

Set anys després, el 1973, el nou temple, diàfan i amb llum d’una policromia de vitralls, dedicat a Santa Maria, va ser inaugurat i beneït pel bisbe Miquel Moncadas el fosquet del 18 d’abril, un Dimecres Sant, amb tot el clergat diocesà i amb la missa crismal, per primera vegada, a Ferreries.

Una imatge de les obres de construcció del temple

El cronista Antoni Camps Fullana descriu com va ser aqulla inauguració i la benedicció dels olis per a tot l’any per a totes les parròquies de la Diòcesi de Menorca, amb un nombrós públic congregat, com mai s’havia vist. Entre les llibretes manuscrites hi ha també el tríptic de la celebració, amb els cants, escrit en català. El rector d’ara, Joan Febrer, explica que en aquest moment la llengua en les homilies ja estava ben establerta aquí.