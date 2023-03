La Guía Repsol ha presentado este miércoles 300 nuevos 'soletes' para recorrer España en la antesala de la Semana Santa, uno en Menorca y otros nueve en el resto de Balears . Se trata de una calificación creada hace un año para restaurantes, bares, heladerías y tabernas populares y de toda la vida repartidas por todo el territorio nacional, según ha informado en un comunicado. Los 'soletes' de Baleares que se han incluido en esta edición son En Caragol (Sant Lluís), Can Suyaletas (Sant Miquel, Ibiza), El Bodegón (Campos), Ca'n Paco (Banyalbufar), Café L'Orient (Capdepera), Coyote Ibiza (Sant Josep de Sa Talaia), Cala Conills (Andratx), Es Pins (Sant Llorenç de Balàfia, Ibiza), Fonda Platé (Sant Francesc, Formentera) y Ca'n Costa (Valldemossa). La guía destaca estos establecimientos por sus platos caseros, muchos de ellos basados en mariscos y pescado fresco y arroces, y algunos con muchos años de historia.

En toda España, el equipo de expertos de la guía gastronómica ha viajado a pueblos y ciudades donde disfrutar de la gastronomía en estas fechas. Guía Repsol cuenta ya con siete entregas de sus 'soletes', que suman más de 3.000 establecimientos repartidos por toda la geografía española. Con este nuevo listado, llamado 'soletes para perderse' pretende poner en valor las casas de comidas con guisos tradicionales en medio de un valle recóndito y hornos donde comprar productos tradicionales de los que habla toda la comarca desde hace varias décadas. De esta forma y gracias a estos 'soletes para perderse', el usuario de la guía gastronómica encontrará barras y cocinas «apetecibles en pueblos que usualmente pasan desapercibidos para el viajero» durante las vacaciones de Semana Santa. «Qué gusto llegar a un destino y saber que hay un bar auténtico o una casa de comidas de toda la vida en el que vas a estar de maravilla, con un ticket asequible y productos locales, que te sitúan en el territorio y te hablan de sus raíces y su cultura. Los 'soletes' son esos lugares que soñamos encontrar cuando emprendemos un viaje, ya sea para pasar el día o para recorrer una comarca. Reflejan la implantación que tiene la cocina en España, porque llegan a cualquier rincón, y las ganas de disfrutar que tenemos todos», ha señalado la directora de Guía Repsol, María Ritter.