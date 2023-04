Quaranta productors locals, que donen compte d’allò que abasta Menorca, gastronòmicament o alimentàriament parlant. Des de matèria primera, a elaborats, begudes i vins, amb tots els seus derivats. Diferents i molt variats estands per passejar, veure i degustar tot el producte que surt i es fa a Menorca.

La Fira Arrels, organitzada pel Departament d’Economia i Territori al Recinte Firal, a Maó, que ha arribat aquest cap de setmana a la seva sisena edició, està sent de nou tot un èxit de públic i participació. El preu de l’entrada, que inclou amb els tres euros que costa tres tiquets per a tastar a les paradetes, és el punt d’inici, per continuar assaborint totes les propostes que els productors locals hi ofereixen; des de tapes i croquetes, embotits i formatge, a caldos i plats en mans de grans xefs dels fogons menorquins. També hi ha degustacions de pastisseria, bombons i neules, tot passant per begudes que també tenen Menorca com a denominació d’origen, com el vermut. I sense oblidar tot l’apartat de bolets, mels i altres productes i plantes saludables.

Joan Bagur, cuiner illenc, un dels participants a l’Aula de Cuina, amb la carn ecològica del be de Ruma. | Josep Bagur Gomila

Productes que cuiden en general la creació artesanal i porten segell de qualitat. Hamburgueses de sobrassada o de carn de vedella ecològica, gyozas de bolets i verdures, elaboracions de formatge de vaca, cabra i ovella, pizzes de blat de xeixa, infusions d’ullastre, cervesa artesana, vi de la terra, brossat amb mel, risotto de safrà, musclos amb salses, rubiols artesans...

En aquest passeig destinat a acontentar el paladar es suma l’Aula de Cuina i l’Aula de Tast, inserides dins la mateixa fira, i amb la possibilitat de conèixer o provar el que fan noms importants de la nostra gastronomia i la de fora, amb algunes estrelles Michelin.

Ahir, l’Aula de Cuina va tenir la carn de be ecològica i de pastura procedent de Ruma com una de les protagonistes. Producte local ho eren també aquí les formatjades, elaboració de Pasqua per antonomàsia, amb la cuinera Rosa Rotger en la demostració. Ana Jiménez, destacada xef, ara, del restaurant Quimera de Formentera, es va centrar en la biodiversitat a la taula; mentre que Marc Gascons, d’Els Tinars, Llagostera (Girona), va oferir una cuina catalana de mar i muntanya, definida com «de seny i rauxa». A l’Aula de Cuina hi va haver també receptes sicilianes contemporànies, amb la prestigiosa Martina Caruso. I el millor xocolater del món, Lluc Crusellas, de la pastisseria el Carme de Vic, World Chocolate Masters 2022, fent un bombó d’oli d’oliva i llimona. Va tancar Blanca Mayandía (del programa «Cocina con Blanca») amb les seves receptes predilectes menorquines.

Tallers infantils, com el de tast sensorial d’embotits, de sa Cooperativa del Camp. | Josep Bagur Gomila

L’Aula de Tast, per altra banda, va tenir al matí les activitats infantils com estrelles; amb porquejades i sensorial d’embotits de la mà de sa Cooperativa del Camp. Destinat a fillets també hi havia el tast de mel Dolçamar i diferents formatges, ja a la tarda. El mestre pastisser Lluís Febrer, amb la seva rebosteria sense gluten, va mostrar aquí un important sortit de dolços, i fins i tot, de bombons amb aromes illencs, com la camamil·la. I no hi van faltar en les seves mans els típics caramels de pasqua, que donaven forma a un caramel·ler en el seu estand.

També hi van ser a l’Aula de Tast una gran varietat de bolets, amb productes de sa Cuina de sa Sínia. I els formatges del CRDO Maó-Menorca, i per parlar també de llet, paisatge i biodiversitat. Van tancar aquest apartat les begudes i licors singulars a l’Illa, amb les firmes Grahame Pearce, Xoriguer, Binifadet, Morvedra i Biniarbolla. Abans, al migdia, al dinar d’arròs de l’Escola de Restauració de Ca n’Aguedet, amb peix de la Confraria de Pescadors de Maó, s’hi va sumar la música en directe, amb el grup Duo Blue Moon. Avui, la fira continua oberta, amb tota una sèrie de plats forts, als estands i als espais de creació.