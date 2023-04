Aquest dissabte, a les 11.30 hores es presenta el llibre «Es be» amb fotografies de Joan Capó Florit referides únicament al Dia des Be de les festes de Sant Joan de finals dels anys vuitanta i principis dels noranta, amb textos elaborats per diferents autors. Aquest llibre serà presentati, a les 11.30 hores, per Josefina Salord a la Casa de Cultura de Ciutadella, juntament amb el fotògraf i Pepe Torrent, responsable del disseny del llibre.

El llibre inclou 185 imatges en què el fotògraf capta l’essència de la festa, tant dels actes protocol·laris amb el recorregut de s’homo des be i les visites als diferents domicilis, com de la celebració més popular d’un dia tan especial per als ciutadellencs. Les fotografies incloses en el llibre estan fetes entre 1989 i 1991, excepte unes tres o quatre de fa 13 o 14 anys. Els autors dels textos inclosos en la publicació són Florenci Sastre, Guillem López Casasnovas, Jaume Mascaró, Sito Ferrer, Bosco Faner, Pau Faner, Anna Maria Ticoulat, Pilar Vinent, Toni Català, Bep Joan Casasnovas, Joan F. López Casasnovas, Àngel Mifsud, Maite Salord i Josefina Salord. Capó va publicar l’any passat un altre llibre de fotografies, «Es Pla per Sant Joan. Imatge amb paraula», que també recull amb instantànies i textos com es viu la festa a l’esplanada del port. Aquest llibre consta d’unes 200 fotografies de diferents èpoques. Trajectòria Joan Capó Florit (Ciutadella, 1950) ha treballat de fuster i des dels 15 anys s’ha dedicat també a la fotografia, havent tingut un laboratori fotogràfic propi, per a les còpies en blanc i negre. Durant 12 anys va treballar com a fotògraf a Barcelona, especialment als espectacles nocturns de la ciutat, i en tornar a Ciutadella va fer uns 300 reportatges de casaments. També ha fet diverses exposicions de la seva obra fotogràfica, tant individual com col·lectives. Ha cedit uns 50.000 negatius a l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca.