El servicio de limpieza de playas del Consell trabaja en casi 120 playas, calas y zonas de baño de la Isla y estos días intensifica la labor. La empresa adjudicataria, FCC, se encarga todo el año con su personal y maquinaria terrestre y marítima de limpiar la arena, las papeleras, zonas de baño, accesos y entornos. Durante abril, mes definido por contrato como el de pretemporada, las playas urbanas son las que más se transforman.

A pesar del adelanto de la temporada turística con la llegada temprana de aviones, turistas y coches de alquiler, la limpieza de las playas sigue el ritmo habitual que marca la meteorología y la Ley, tal como explica el director insular de proyectos sostenibles, Isaac Olives «No podemos limpiar las playas en febrero o marzo, ni para abril, porque el tiempo aun puede ser malo y un temporal puede estropear la playa por dos años».

Playa tipo B, natural con servicios. Paseantes en Macarella, en una imagen tomada hace diez días | Katerina Pu

Si la playa es de tipología urbana, A, como Sant Tomàs, se procede -nunca antes del 15 de marzo- a trasladar las hojas de posidonia acumuladas, las cintas marrones amontonadas sobre la arena, para facilitar la limpieza y el acceso al agua de los bañistas. En las playas tipo B, naturales con servicios, como Macarella, y según Olives, se puede mover la posidonia acumulada -no antes del 1 de mayo- con un permiso del Govern balear, que no suele poner inconvenientes. Las playas más aisladas, naturales y sin servicios, las tipo C, también se limpian pero en ellas nunca se retira la posidonia.

Este viernes a las ocho de la mañana en Sant Tomàs, playa tipo A, urbano, con una longitud de 500 metros, una superficie de 15.000 metros cuadrados y 15 papeleras, se procedía a limpiar a fondo la arena, apartando los restos de posidonia. La limpieza en esta playa pasa de ser tres veces por semana en abril a una frecuencia diaria en temporada alta del servicio, desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. También en la playa de Santandria con sus 2.700 metros cuadrados de superficie, y en entorno urbano, tipo A, se limpiaba la arena con maquinaria este jueves y la limpieza pasa a ser diaria desde el lunes. La limpieza de playas la licitó el Consell a FCC por un total de ocho millones de euros para ocho años y los ayuntamientos aportan un porcentaje.

Protección y beneficios

La posidonia es la base del ecosistema en el que viven muchas especies, crían peces de importancia económica y se crea la mayor parte de arena de las playas. También limpia el agua y captura CO2. Los restos de la planta ayudan a la acumulación de arena en las playas y reducen su erosión durante temporales. El decreto 25/2018 de 27 de julio regula la conservación de la Posidonia oceánica en Balears.