Als voltants de 1968 aterrava a l’antic aeroport de Sant Lluís un avió procedent del Regne Unit, amb nombrosos ciutadans britànics disposats a passar uns dies de vacances en una illa paradisíaca a la Mediterrània occidental que oferia sol, platja i un entorn natural en gran part verge, tot i que ja s’aixecaven algunes de les construccions pioneres destinades al turisme

Una de les persones que va elegir l’antiga Menorca britànica per gaudir del clima i del paisatge era Julie Ann Felix, una nord-americana de Califòrnia d’una trentena d’anys que es va instal·lar en un dels apartaments de la urbanització de Binibèquer Nou, a Sant Lluís i des de llavores va mantenir una estreta relació amb Menorca fins a la seva mort el 22 de març de 2020. Qui era aquesta turista que durant més de 50 anys va quedar enamorada de Menorca?

Nascuda el 14 de juny de 1938, a Santa Bárbara, California, Julie Felix era filla d’un pare d’origen mexicà i mare d’ascendència anglesa, que als devuit anys es va graduar a l’escola de secundària a Westchester. Va créixer en una família impregnada per la música, donat que son pare era músic de mariachis professional i sa mare era una cantant aficionada, un entorn familiar procliu a dedicar-se a la música. Des de molt petita va aprendre a tocar l’ukelele i la guitarra, i després dels estudis universitaris va començar la seva carrera musical, cantant els vespres a les cafeteries de Los Àngeles.

Paul McCartney escolta atentament les paraules de Julie Felix.

Amb 24 anys va abandonar els Estats Units i va viatjar per Europa, coneguent al cantautor Leonard Cohen a l’illa grega d’Hydra. Dos anys després, el 1964, es va establir al Regnet Unit, convertint-se en la primera intèrpret de folk solista contractada per un dels més importants segells discogràfics britànics, Decca Record. Va ser l’inici d’una carrera musical en que va enregistrar més de 50 treballs discogràfics, entre àlbums i singles, i que combinava amb les seves estades per descansar a Menorca i desconnectar de la seva frenètica activitat professional.

Cançons

Quan el 1968 Felix va aterrar per primera vegada a Menorca «The Times» ja l’havia batiada com a la «Primera dama del folk de Gran Bretanya», era amiga de Paul McCartney i dos anys abans havia establert una relació professional i sentimental amb David Frost, el conegut presentador del programa «The Frost Report» que la va fer encara més popular.

Durant la seva llarga carrera musical, Felix va interpretar nombroses cançons, d’entre les quals es va fer molt popular «If I Could» («El cóndor passa»). Una altra de les cançons que va interpretar en els seus concerts té una evident vinculació amb Menorca i es titula «Port-Mahon», que el 1960 va escriure el poeta i compositor britànic Sydney Carter.

Julie Felix va passar llargues temporades a Menorca, un dels seus racons preferits durant els estius menorquins va ser el popular xiringuito Los Bucaneros, a la platja de Binibèquer, a Sant Lluís, així com Es Cau, des Castell, dos llocs per a la diversió i la música en els quals encara se la pot escoltar cantant amb la guiterra alguna de les seves cançons que formen part de la història de la música folk.