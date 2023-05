El cantant i compositor de Sis de Ponent, Paco Goñalons, i la seva esposa la il·lustradora Beatriz Lapiedra han publicat «Es caixer casat», el tercer conte relacionat amb les festes de Sant Joan, amb textos de Goñalons i dibuixos de Lapiedra. S’ha fet una tirada de 500 exemplars que han estat impresos a Gràfiques Menorca.

El 2009 i 2010, Paco Goñalons va publicar un parell de contes relacionats amb la festa de Sant Joan. El primer any, que s’anomenava «Es cavall des caixer fadrí», s’obsequiava amb l’especial de festes del setmanari «El Iris», i l‘any següent va escriure «S’ase fabioler» que es lliurava amb la revista de Sant Joan del diari «Menorca». Aquests dos contes van ser il·lustrats pels seus fills, en Javi i na Marina, donat que la iniciativa va començar com un joc familiar.

Paco Goñalons explica que el caixer casat de les festes de Sant Joan del bienni 2008-2009 va ser Xisco Faner, un amic seu, per la qual cosa li va escriure i dedicar la cançó «Es caixer casat». El 2020, durant el confinament de la pandèmia de la covid-19, Goñalons es va plantejar escriure un nou conte referit a les festes de Sant Joan, i es va inspirar en la cançó escrita dotze anys abans i que, a més, està inclosa dins el conte que acaba de publicar.

Així com els dos contes anteriors estan formats per cançons, amb estrofes diferents, el text del nou conte són 47 octaves i una darrera estrofa que és la tornada de la cançó amb 11 versos. En aquesta ocasió els exemplars del conte es posen a la venda.

Glossari i audiollibre

Una de les particularitats del conte «Es caixer casat» és que, de la mateixa manera que els dos anteriors, inclou al final un glossari amb 46 paraules que surten al text i que no són d’ús habitual en el llenguatge oral dels fillets.

Per altra banda, la novetat d’aquest conte és que inclou un audiollibre, per la qual cosa qualsevol persona pot escoltar com Paco Goñalons recita les octaves que conformen la història del caixer casat, amb la incorporació de música a càrrec de Pere Arguimbau, a més de la interpretació de la cançó «Es caixer casat», a càrrec del grup Sis de Ponent.