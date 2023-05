Aquest cap de setmana, el món del cavall té el seu centre neuràlgic als antics quarters des Mercadal. És allà on es celebra la XXV Fira del Cavall, en la qual destaca el XXXII Concurs Morfològic de Cavalls de Pura Raça Menorquina, que reuneix fins a 114 exemplars. Una cita que s’està celebrant amb la incertesa que genera la meteorologia, amb un poc de vent i també qualque moment de pluja.

Fins al tancament d’aquesta edició, l’esdeveniment s’havia pogut celebrar amb normalitat. Només faltava la part que acostuma a aplegar més públic, l’espectacle eqüestre de la nit. I és que divendres, en la primera jornada, l’aigua va fer acte de presència, però de manera molt testimonial, i aquest dissabte migdia també va aparèixer. Encara que no va aturar el moviment a la pista amb els cavalls en concurs, sí que la gent va abandonar momentàniament les graderies per a refugiar-se a la zona d’expositors.

Caption

És així que l’Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina duu a terme la cita anual, en la que competeixen fins a cent sementals i egües en el concurs morfològic, i 35 en el de funcionalitat (n’hi ha que participen en les dues proves).

Precisament, en el concurs de funcionalitat, la novetat d’enguany és que s’ha recuperat la secció dedicada a la doma menorquina, després d’uns quants anys d’absència. Així, han participat en aquestes proves 16 cavalls, i 19 més ho han fet en la modalitat de doma clàssica.

Resultats

En doma clàssica, entre els cavalls i egües de 4 i 5 anys, el primer classificat va ser Kion MT, de Francisco Marquès amb una nota final de 7,540; mentre que Jardel, de Clara Servera Ramon, va guanyar en la secció d’exemplars de 6 o més anys, amb igual puntuació que el campió mascle.

Pel que fa a la doma menorquina, Marc Caballero va guanyar el primer premi amb en Kros FR (70,500 punts) en la categoria d’egües i cavalls de 4 i 5 anys; i Diamant Negre GSM, qualcat per Antoni Marquès, va obtenir una qualificació de 76,143, que li va valer el primer premi en la secció de 6 o més anys.

Després de les proves de funcionalitat de divendres, durant tot el dissabte i també aquest diumenge dematí, havien de sortir a pista el centenar de corsers inscrits en el concurs morfològic. Criadors i propietaris procuren destacar les millors característiques de cada animal, per tal que el jurat ho pugui reflectir en les seves puntuacions.

Durant la jornada van ser centenars les persones que van passar pel Recinte Firal des Mercadal, però sens dubte, la màxima afluència estava prevista per a la nit, com és habitual, per a presenciar l’espectacle eqüestre.

Expositors

Com en les anteriors edicions, en la fira d’enguany hi participen diferents expositors, amb diversitat de productes, relacionats amb el món del cavall, però també amb el sector agrari, de productes agroalimentaris i altres. És així que es poden trobar els típics flocs que els cavalls llueixen a la galta i a la coa en les festes patronals de Menorca, buldrafes o estels, però també guindoles, bosses fetes artesanalment, paradetes de venda de formatges, de gelats i, fins i tot, de gelats artesanals i de llaminadures.

L’Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina disposa també d’un estand, amb diversitat de productes de marxandatge, igual com també hi és present esPRE Menorca, l’Associació Menorquina de Cavalls de Pura Raça Espanyola.

La fira acabarà aquest diumenge, amb la participació de les darreres egües (de 4, 5 i 6 anys; i de 7 anys i majors) en el concurs morfològic, i a les 12 hores està previst que comenci l’acte de lliurament de premis especials, abans de donar per acabat l’esdeveniment al voltant de les 13.30 hores.