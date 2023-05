La Fira del Cavall 2023 va viure anit l'espectacle eqüestre, la cita del programa que, com acostuma a succeir, és el que més públic reuneix. I així va ser de nou, amb un parell de milers de persones omplint les graderies i el turonet del costat sud, per a presenciar les onze actuacions, a càrrec de set clubs i agrupacions hípiques. Tot, per a celebrar el 25è aniversari de l'encontre anual de l'Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina, en una nit dedicada als anys 70 i 80, en la qual hi va haver sorpreses, com la participació del baix alaiorenc, Simón Orfila, o una mena del joc de S'ensortilla entre dos equips.

L'espectacle es va allargar durant un poc més de dues hores. Va començar amb una demostració del campió d'enganx de França, Éric Bellemin, amb una galera estirada per un cavall menorquí. Va ser la introducció abans que els conductors de la gala, Bea Pons i Paco Goñalons, fessin la presentació i donessin pas al lliurament d'obsequis a tots els clubs, persones i entitats que han fet possible la celebració de la fira durant aquest quart de segle. A partir d'aquí es van succeir un seguit d'actuacions, i la primera, amb sorpresa, amb la participació del cantant líric Simón Orfila, passejant en una galera i cantant l'ària «Toreador» de l'òpera «Carmen». Posteriorment van venir les actuacions dels set clubs, l'Escola Eqüestre Menorquina, el Centre Equimar, Sa Creueta, el Grup de Cavallers de Maó, Son Martorellet, Quadres Ca'n Siquiat i Ses Planes Toni Bosch Equitació. Molts d'ells, acompanyats en els seus exercicis, per membres de l'escola de dansa d'Ute Dahl, que van exhibir una gran varietat de balls. Cavalls i genets van sortir a la pista per mostrar una bona varietat de propostes, amb carrusels de fins a vuit cavalls, o exercicis de regnes llargues, i on no faltaren els típics bots. Tot, amb una banda sonora plena de grans èxits des de l'«I want tobreak free» o el «We will rock you» de Queen amb el qual van dansar els cavalls de l'Escola Eqüestre Menorquina, al «Holding out for a hero» de Bonnie Tyler del Centre Equimar, el «Will survive» de Gloria Gaynor per a Sa Creueta o «Dancing Queen», «Mamma Mia» o «Waterloo» d'Abba que va amenitzar els corsers del Grup de Cavallers de Maó acompanyats de les ballarines d'Ute Dahl. Els integrants del club hípic de Son Martorellet van plantejar una proposta molt santjoanera, tot fent partícip el públic, com a integrants de dos equips, el blau i el groc, que es van batre en duel per veure quin d'ells, amb quatre cavalls i cavallers cada un, seria capaç d'endur-se més anelles (unes de 10 punts, i unes altres de 20). Una prova que va posar en evidència la bona punteria dels corredors, amb un resultat ajustat, sumant 140 punts el combinat groc, i 110 el blau. La història d'amor entre un genet i una ballarina que proposaren des de Binisebani va donar pas al darrer nombre de la nit, un dels que més gent va posar en pista a partir de les cançons de «Grease». Cavalls, cavallers i dansaires, van fer reviure la història cinematogràfica de finals dels 70 de Danny Zuko y Sandy Olsson, al mig de la pista amb un descapotable vermell i amb animades coreografies entre equins i alumnes d'Ute Dahl. Era així que arribava al final aquest espectacle, en una nit que va gaudir del respecte de la pluja, que no va deixar anar ni una gota, espantant així els temors per les males previsions amb què partien.