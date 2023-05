L’artista plàstica de Ciutadella Carme Vivó Saura s’ha animat de nou, després de dos anys sense fer-ho, a il·lustrar un ventall per aquestes festes de Sant Joan; reprenent, així, una tradició en aquesta tasca de gairebé un quart de segle.

Ella explica que va començar a fer-ho incentivada per la seva amiga Rosa Herrera, santjoanera i propietària de l’emblemàtica Llibreria des Racó, situada a Ses Voltes de Ciutadella durant més de cent anys, i antigament impremta, i que el 2021 va tancar les portes.

Carme Vivó i Rosa Herrera, qui la va animar en la iniciativa.

Va influir en l’aturada d’aquesta tradició la pandèmia, com també la fi d’aquest negoci, des d’on cada any es distribuïen, amb la venda, els ventalls. Aquest any, reprès aquest art amb firma de l’artista, diferents establiments de Ciutadella s’han adherit a tenir-los. Seran punts de distribució Loteries Ciutadella, a la plaça des Pins; les tendes Casa Fullana i Ansa per Ansa, i el Restaurant Es Pinzell.

Amb la seva pintura, Carme Vivó invoca aquí, un any més, l’esperit o el sentiment més bell de les festes, donant forma en aquesta edició damunt la tela a un grup de gent, de diverses edats i estils, que presenten, al voltant d’un cavall i la bandera de Sant Joan, un gran somriure. «Procur que la gent es trobi feliç i alegre observant la meva obra», afirma. Aquest és l’estat d’ànim de fons de la pintura, perquè no pot concebre d’una altra manera la festa. Amb la mateixa estima que l’ha duita diversos biennis a ser autora dels dibuixos de les carotes, experiència de la qual se sent molt afortunada. La magnífica i colorista il·lustració, el bon clima que crea, i segurament, el fet que farà molta calor els dies 23, 24 i 25 de juny, contribuiran que el ventall, amb 250 unitats, estigui present a les mans de molta gent als carrers i places destacades d’aquestes festes. Amb l’al·licient per a l’artista de veure bellugar-se amb el moviment el seu dibuix quan miri Sant Joan, com diu que mira sempre, amb respecte des de la finestra.