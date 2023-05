En Klavell i na Lavanda TB han estat el cavall i l’egua campions de raça en el XXXII Concurs Morfològic de Cavalls de Pura Raça Menorquina, celebrat aquest cap de setmana en el marc de la vint-i-cinquena edició de la Fira del Cavall. Un esdeveniment que, tot i la incertesa per la meteorologia, ha resultat tot un èxit, tant de participació en la competició, com de públic, ja que l’organització estima que més de 5.000 persones han visitat els antics quarters des Mercadal des de divendres i fins ahir.

El lliurament dels premis especials i un segon espectacle eqüestre de clausura, van ser els darrers actes d’una fira que el president de l’Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina, Cristòfol Marquès, qualificava com a «molt bona», tot i les dificultats que ha generat la inestabilitat meteorològica.

«Esteim molt contents, els tres dies ha plogut un poc però ho hem salvat», es felicitava el criador, ja que «teníem por i ens n’hem sortit, pensàvem que hauríem de suspendre qualque cosa». Finalment, però, fins i tot l’espectacle nocturn, que es va celebrar quan més possibilitats de pluja hi havia, es va poder dur a terme sense problemes.

Na Lavanda (dalt), en primer terme, durant la competició.

També destacava Marquès la bona acollida que ha tingut el concurs de doma menorquina, després d’anys de no convocar-se. «Hi havia anys que no s’inscrivia cap cavall, però és important que mostrem la nostra doma, i hi ha hagut disset cavalls», una dada que valora molt positivament. En aquest sentit, hi ha influït el fet que «en el darrer any, en els clubs ha anat pujant bastant la participació».

Premiats

Quant als premis a part d’en Klavell i na Lavanda TB que s’han enduit els premis de campions de raça, es pot destacar el bon nivell exhibit pels exemplars en concurs.

Diamant Negre GSM, de Son Martorellet, en el moment del lliurament del premi.

Ramaderies i criadors com Al Parico, Yeguada San Adeodato, Son Martorellet, Menorca a Cavall, Son Vives o Ibai Martínez, han obtingut diversos premis, amb un o diversos cavalls o egües. De Fet, Al Parico ha estat la millor ramaderia, Son Vives SRM ha estat reconegut com a millor criador i Son Olivar SL ha resultat ser la millor ramaderia criadora. El premi a millor presentador l’ha guanyat David Pons.