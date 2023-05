El caixer capellà de les festes de Sant Joan de Ciutadella d’aquest bienni, Antoni Fullana, rector de la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, serà representat enguany en els actes dalt cavall pels preveres Joan Camps i Josep Manguán, rectors de les parròquies de Sant Rafel i la Catedral respectivament.

Fullana participarà, no obstant açò, en tots els actes que es faran a peu: el Diumenge des Be i la Missa des caixers. A les festes de l’any passat no va poder participar en els actes del Dissabte de Sant Joan i Dia de Sant Joan per haver donat positiu en covid. «El metge em va dir: estàs en edat de risc i no pots jugar. Et pots acomiadar de la festa. Les llàgrimes em van caure. Vaig haver de viure la festa des de casa i sols vaig poder celebrar la Missa dels Caixers, que va ser espectacular. Preciosa», ha explicat Antoni Fullana a 'Menorca - Es Diari'.

Davant el fet de renunciar a sortir, enguany, amb el cavall, Antoni Fullana manifesta que «és una sensació difícil, vull demanar al poble que ho entengui i em disculpin si he pogut decepcionar algú. No em sent amb forces i preferesc que uns altres ajudin a viure la festa amb molta alegria».

A les festes del 2022 Joan Camps, que es prepara a l’Escola Eqüestre Menorquina de Binisabani, va representar a Antoni Fullana en els actes dalt cavall. Josep Manguán, que va ser caixer capellà l’any passat a les festes de Sant Bartomeu de Ferreries, tornarà sortir enguany a les festes de Ferreries.

Pel que fa a les festes d’enguany, les sortides es faran des de la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, i la beguda, al Seminari.