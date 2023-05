El caixer pagès de Migjorn, Siscu Capó Ramón, l’amo de son Saura Nou, es Banyul i Bellavista té la responsabilitat, enguany, d’aportar l’anyell que serà passejat pels carrers i places de Ciutadella el 18 de juny, diumenge des Be.

Junt amb la seva esposa, Rita Marquès Bosch, ja va seleccionar i separar, fa setmanes, els millors exemplars d’entre els que serà escollit el que durà sobre les seves espatlles s’homo des Be del 2023.

Siscu Capó va designar per a representar la figura de Sant Joan Bautista al diumenge des Be d’enguany a Llorenç Bosch Llufriu, que treballa com a missatge als tres llocs de Cas Comte -Son Saura Nou, es Banyul i Bellavista- que avui són propietat de la Fundació José María de Olives Ponsich, conde de Torre Saura.

Llorenç Bosch és un home discret que fa la seva feina al camp. Participa com a cavaller a sa qualcada de les festes de Sant Joan des del 1986. Va rebre amb sorpresa l’oferiment de l’amo i caixer pagès, tota vegada que no s’havia plantejat ni pensat que podria ser s’homo des Be, i després de ben pensar-ho, ho va acceptar amb molta il·lusió.

L’ajuda, com a descarregador, Lito Prats Marquès, fill de madona, amb qui es prepara des de fa setmanes. Explica que «anam ben avinguts, i en Lito sap molt bé com agafar es be per carregar-lo i descarregar-lo». Qui serà s’homo des Be del 2023 recorre a peu, unes estones descalç i altres, amb avarques, amb es be a becoll, els camins i les tanques d’aquests extensos llocs situats al sud del terme de Ciutadella, i caminen fins arribar a Torre Saura.

Llorenç Bosch Llufríu, de família pagesa, sempre ha estat molt vinculat al camp i les feines agrícola-ramaderes a Ciutadella. Abans de l’actual activitat professional com a missatge en els tres llocs que mena Siscu Capó Ramón, va ser, durant quinze anys, l’amo de ses Arenes de Baix.

Sa posada per a la vetlla

La família del caixer pagès de Migjorn, que s’encarrega de criar i escollir es be, té més feines i preparatius per a les festes de Sant Joan d’enguany.

La vetla des be es durà a terme, en la nit del dissabte 17 de juny, a la planta baixa de sa posada, que està situada al número 31 del carrer Sant Antoni Maria Claret, on l’animal escollit estarà situat fins un recinte tancat per a ser exposat i contemplat fins que tanquin les portes de la cotxera, a les dotze del vespre.

Abans era un acte íntim, en el que hi participaven únicament la família del caixer pagès que aportava l’anyell i uns pocs amics. Però aquests darrers anys s’ha produït un gran esclat, amb l’afluència de milers de persones que volen veure el be que simbolitza l’Anyell de Déu.

Visites del diumenge des Be

Encara no s’ha elaborat la llista per a les vistes del diumenge des Be, tota vegada que primer s’ha de dur a terme la inscripció dels cavallers que aniran sa qualcada. Està per determinar si la nova corporació municipal, que haurà estat elegida el 28 de maig, rebrà la junta de caixers i s’homo des Be a l’Ajuntament. Gerard Villallonga els rebrà per primera vegada com a bisbe de Menorca.