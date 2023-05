No hi ha cartell de Sant Joan sense polèmica. Passa cada any, o quasi cada any. Ja sigui per la seva qualitat artística, per disputes polítiques o enguany perquè s’ha escollit una imatge guanyadora amb la mateixa idea que la fotografia que il·lustra la portada del llibre ‘Les festes de Sant Joan de Ciutadella. Sota l’ombra del poder’ d’Amadeu Corbera.