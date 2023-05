El caixer pagès de migjorn, en Siscu Capó, i la seva dona, na Rita Marquès, van recollir, ahir capvespre, les pells de be que serviran per a confeccionar el vestit que, el pròxim 18 de juny, lluirà s’homo des be, en Llorenç Bosch, en l’inici de les festes de Sant Joan 2023. Les van entregar na Kelly de Sousa Meneses i en Miquel Salord de Sousa, la dona i el fill d’en Miquel Salord Coll, ‘en Conxa’, l’assaonador desaparegut el 26 de juny de l’any passat.

L’amo i madona de Son Saura Nou, lloc que enguany posa el be de Sant Joan, eren conscients de l’especial que era, enguany, l’elaboració de les pells de be. L’absència d’‘en Conxa’, però, ha estat un estímul molt important per a la seva família, que no ha dubtat a continuar la tradició. És així que els darrers mesos han treballat per assaonar les pells, fins a obtenir una llana blanca impol·luta.

A partir d’aquí, a Son Saura Nou començarà el procés de creació del vestit de s’homo des be, que representarà la viva imatge de Sant Joan Baptista durant el Diumenge des Be.

«Ha estat més difícil»

Na Kelly recorda com l’any passat «ja va ser difícil, perquè en Miquel estava malalt, però hi era». I van poder fer l’entrega, igual com ahir. «Ha estat més difícil, perquè ell no hi era». Així i tot, i com sempre, «gràcies, a en Tiago Pérez, hem pogut complir l’encàrrec», el qual s’ha complicat, perquè «ha estat un temps molt humit i les pells s’espanyaven molt ràpidament». De fet, de dinou peces que tenien seleccionades, només cinc s’han pogut acabar.

Aquestes pells, com exposà na Kelly, «s’han fet amb molt d’amor i segur que en Miquel, allà on sigui, estarà feliç». I recorda amb nostàlgia «com ell, aquests dies, estava content i satisfet» per la feina feta, perquè «ho duia molt endins» i ho vivia molt intensament.

Ara, sense ell, el relleu està assegurat. Així ho diu el fill de la parella, en Miquel, qui amb només 11 anys ja «en fa tres o quatre» que ajudava a son pare a treballar els cuirs. «Jo crec que sí que ho voldré seguir, perquè m’agrada, i perquè no hi ha molta gent que ho sapi fer», deia el jove assaonador, conscient que és la tercera generació de la família, junt amb la seva mare, que s’hi dedica.

El primer assaonador de la nissaga va ser el seu avi, en Miquel Salord Sastre.Ell havia agafat el relleu d’en Joan Capó Marquès, qui, fins al 2004, s’hi havia dedicat durant 50 anys.

Així, les dues darreres dècades, les pells de s’homo des be les han elaborat a can Conxa. Primer, amb l’avi i, quan aquest va morir el 2011, amb 84 anys, va continuar el seu fill, just fins a l’any passat.

De fet, la malaltia va permetre que en Miquel, als seus 56 anys, tingués una de les darreres satisfaccions de la seva vida: veure com el 19 de juny, en Sam Bosch es vestia d’homo des be amb les darreres pells que va fer, i passejava per tota Ciutadella, amb l’anyell a les espatlles, per anunciar que Sant Joan ja era a prop, tot convidant a tots els cavallers a participar en la qualcada dels dies grans de la celebració.