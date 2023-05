Júlia Pons, jove de Ferreries, és alumna del Cicle de Grau Mitjà de Joieria de l’Escola d’Art de Menorca, i des del passat dia 3 de maig gaudeix d’una beca del programa Erasmus realitzant les seves pràctiques al Taller de Joana Correia, a Lisboa. La creadora portuguesa desenvolupa la marca D’Ecolife, «jóias com histórias», una joieria sostenible a partir d’elements naturals o reciclats. Júlia Pons, un cop ja acabats els dos anys del cicle formatiu, destaca la importància de l’experiència, que des d’aquest taller artístic li permet realçar el valor sentimental que ella vol aportar a la joieria, a través de la qual ha redirigit la seva vida, seguint una passió, o una vocació que tenia pendent.

Té 27 anys, havia treballat en geriatria prèviament, i ara ja està activa professionalment en aquest àmbit al costat de la creadora de Ciutadella Isabel Mir, de qui destaca els seus treballs amb or o plata i també el bon concepte de disseny.

Ara, des de l’estranger, aprèn a emprar altres procediments a partir de materials com capolls del cuc de seda o pells de taronja tractades, productes amb els quals Joana Correia fa meravelles, explica. «Aquí és contemporani, i Menorca, més tradicional», diu, així que considera molt interessant poder mesclar els dos vessants. Al taller de Lisboa, que l’acollirà fins al 28 de maig, treballa braç a braç amb la creadora, en un intercanvi que, de fet, és bidireccional, donat que la jove menorquina els hi aporta aspectes de la llarga tradició joiera de l’Illa. En aquest sentit, destaca el contrast entre aquesta creativitat experimental pura i dura i tècniques, com electroforming, que ella ha mostrat.

A Portugal, Júlia Pons deixa algunes creacions, amb el repte que li va posar Joana Correia de fer unes anelletes a partir del material «random» de peces d’una antiga cadira. S’entén amb ella en anglès, tot i que el portuguès li està resultant bastant fàcil. Viu al centre de Lisboa, a un pis compartit amb una jove espanyola, al costat dels jardins del museu Gulbenkian, des d’on gaudeix de la vida cultural de la ciutat. I se sent molt privilegiada per aquesta experiència, «que està resultant molt positiva».

La ferrerienca Júlia Pons, amb el paisatge lisboeta de fons.

Cicle formatiu

La professora de taller de Joieria a l’Escola d’Art de Menorca Luisa Nicolás explica que des d’aquest centre gestionen des de fa uns anys aquests intercanvis a països europeus, on els alumnes desenvolupen les seves pràctiques. Uns 15 alumnes reben a l’Escola d’Art aquesta formació, entre els quals un parell parteixen cada curs d’Erasmus.