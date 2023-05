Si hi ha un esdeveniment a Menorca per vestir, aquest és Hats & Horses, que aqest diumenge va tornar a l’escenari originari de l’Hipòdrom de Maó, on va néixer fa sis anys de la mà d’Ariadna Vilalta, i després de diferents edicions amb èxit de participació en el de Torre del Ram, a Ciutadella. Centenars de persones, i entre aquestes, molts residents estrangers, van participar ahir de la festa, que gira també entorn del cavall, i amb les carreres de trot com una de les activitats estrella.

La posada en escena en aquesta passarel·la popular, amb estora vermella, del vestir amb elegància (amb barret o lligadures al cabell, tocados, inclosos), era dissabte, si bé els preparatius impliquen feina de mesos. Hi participen marques i botigues de l’Illa, que tenen les seves guies o propostes de looks, com el de Luciana Pons, Riccy, a Maó, en col·laboració estreta amb l’organització. Dinamitzar el comerç local i promoure la il·lusió perquè la gent vulgui participar en una cita de glamur és, de fet l’objectiu. I al mateix temps, donar a conèixer Menorca i la seva passió pel cavall, donat que l’esdeveniment s’ha fet ja tres cops a Dubai i una als Estats Units.

Inspirat en actes socials com les carreres de cavalls d’Ascot, a Anglaterra, en el de Maó d’aquesta edició, tot just entrar a l’hipòdrom, dos cavalls glamurosos, de raça frisona i espanyola, propietat de Rutes Eqüestres Son Bou, donaven amb tota solemnitat la benvinguda. I eren al mateix temps un dels marcs per immortalitzar el moment en una fotografia, i de passada, els models lluïts per a l’ocasió. A partir de migdia, va sonar la música en directe del duet format per Àngels i Pau, en una actuació que donà pas a l’espectacle de doma, amb cavalls, aquí sí, de raça autòctona, i conduït per l’Escola Eqüestre Menorquina. L’acte de la jornada, presentat pel periodista Lluís Soler, convidava també a la participació de les carreres de trot, amb les tradicionals apostes, que es van anar repetint al llarg de la tarda. Al final de la jornada es van premiar els millors looks, individuals i de parella, elegits per quatre membres internacionals d’un jurat vinculat a l’organització.

Qui també va gaudir de la festa va ser el grup d’usuaris i responsables de la Fundació per a Persones amb discapacitat, que hi tenia carpa. Hi venien els números de la rifa d’una escultura d’un cavall tallada a llenya i cedida per APalliser. Una meravellosa manera de visualitzar la tasca social d’aquest col·lectiu, exposant, a més, alguns dels treballs manuals que fan als centres, com el Carlos Mir.