Si hi ha un llenguatge per a la primavera és la música. I el color el posen les flors. Amb aquests dos ingredients han florit aquest cap de setmana els carrers i les places de Ferreries; decorats amb estores verdes de plantes i ramells. I fan el mateix goig moltíssims enfronts.

La 12 edició de Ferreries Floreix, organitzada per l’Ajuntament i Agenda Local 21, que es perllonga fins aquest diumenge, finalment celebrada aquest cap de setmana, després que el mal temps obligués a ajornar-la fa dues setmanes, ha tingut, un any més, la resposta massiva de vesins i vesines del poble. I també dels col·lectius.

Destaca per la seva plasticitat i dimensions el mural de papallones instal·lat davant l’església de Sant Bartomeu, realitzat de forma conjunta entre les dues escoles i l’associació cultural Art’s. També l’IES Biel Martí ha fet el seu mural, ben artístic i amb tota mena de detalls florals, que es pot veure a la zona coneguda com Es Mur, al Carrer Nou. I un altre és el de Nito Pons, amb canyes, situat davant el carrer de Dalt, que figura entre els més decorats amb flors del poble.

Els premis a la participació es donaran a conèixer el proper dissabte. D’on sí ja han sortit guanyadors és del concurs de fotografia de Foto Club F/Llum, que ha destacat les obres de Tiago Sansaloni, Damià Coll i Pilar Mascaró.

La música, animant els carrers en aquest decorat alegre i floral, la posen, amb tots els instruments, les demostracions dels alumnes de l’Ateneu Musical de Ferreries, amb recitals de nivell.

Decoració dels premis ‘Un ram per as Migjorn’

Es Migjorn Gran també s’ha vestit de flors, fent poble. Organitzat per l’Associació Cultural i Recreativa, aquest dissabte es va fer el concurs d’enfronts «Un ram per as Migjorn», amb 18 participants.

El primer premi va ser per a les filletes Cloe i l’Arlete, per la creativitat de les flors a la paret de casa seva. Els Amics de l’Art van fer de jurat. Les banderoles de costura fetes pels «Amics del patchwork» ja queden per l’estiu.