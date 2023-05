A Ciutadella han començat a inscriure’s els primers cavallers que participaran en les festes de Sant Joan. Una comitiva amb el caixer senyor del bienni, Borja Saura, els dos caixers pagesos, Siscu Capó i Jesús Bosch, i el fabioler, Sebastià Salort, han iniciat les tradicionals visites pels llocs del terme municipal per apuntar a aquells que tenen desig de sortir a la qualcada.

Just passada Cincogema, aquest dimarts dematí va començar l’itinerari pels camins rurals de Ciutadella. Entre les primeres visites hi va haver les que es van fer a llocs com els de la Trinitat, Torralba o Alparico.

A les finques saben que aquesta setmana rebran l’esperada visita, però desconeixen el dia i l’hora. A Torralba, per exemple, ho esperaven, però igualment els va agafar per sorpresa mentre eren per les tanques on fa entre dos i sis anys que hi fan feina.

En una de les sales del lloc es van reunir tots junts. Allà, tant el caixer noble com els dos caixers pagesos, es van interessar per l’activitat que es fa a la finca. Mentre, el fabioler va ser l’encarregat d’inscriure els quatre joves cavallers, en Víctor Adrián, en David Allès, en Germán Orfila i en Toni Moll, els quals van dir les tandes que tenen previst sortir i els cavalls amb què ho faran. També, és clar, si desitgen rebre la visita de la comitiva des be, el diumenge anterior als dies grans de la festa.

En aquest cas, els quatre missatges del lloc es mostraven contents després que fossin acceptats per sortir a la qualcada, i ara ja només els resta esperar i anar practicant amb els seus cavalls, per tenir-ho tot a punt els dies 23 i 24 de juny.

Més de setanta visites

El caixer senyor, els caixers pagesos i el fabioler tenen per davant tres o quatre jornades ben intenses. Segons calculava ahir en Sebastià Salort, visitaran més de setanta llocs, per tots els camins rurals del terme, per anar completant el llistat de cavallers.

En cada lloc, pot optar a apuntar-se l’amo, els seus fills i els missatges, és a dir, aquells majors de 16 anys que es dediquin a les feines del camp durant tot l’any.

Amb aquestes premisses, els quatre protagonistes faran avui un itinerari per altres caminois, i com a molt fins divendres, cada dia aniran completant el llistat.

Una vegada aquesta comitiva hagi visitat tots els llocs, per dissabte, al lloc de Son Saura Nou, del caixer pagès de migjorn, obrirà el torn perquè es puguin apuntar els pagesos jubilats, els pagesos ciutadellencs de fora terme i els pagesos que conreïn les terres de llocs propietat de ciutadellencs.

Serà després quan es coneixerà el nombre de genets que tindrà enguany la qualcada, per tandes, així com les visites que es faran el diumenge des Be.

En aquest sentit, es veurà si les xifres són semblants a les de l’any passat. Llavors es van inscriure fins a 199 cavallers, que van sortir amb 275 cavalls. Cent ho van fer el dissabte de Sant Joan, 125 van sortir el dia dematí, i 128 van participar en la darrera tanda.