Ciutadella i les festes de Sant Joan tornen a tenir la seva revista, la que «Es Diari» publica aquest dijous, perquè ciutadellencs i ciutadellenques puguin gaudir de 76 pàgines amb els reportatges, entrevistes i col·laboracions més sentides i especials del Sant Joan 2023. Demà, els subscriptors del MENORCA rebran un exemplar, que estarà disponible a totes les llibreries de Ciutadella —per 7 euros— i que no deixarà indiferent a ningú, amb protagonisme, tant de caixers i cavallers, com de la gent del carrer.

Coordinada pel periodista de la redacció d’aquest mitjà, Joan Juanico, i amb la implicació de l’editor, Josep Pons Fraga, presenta una preciosa portada il·lustrada per l’artista català —amb casa menorquina—, Kiku Poch.

La revista veu la llum gràcies a les fotografies, entre d’altres, de Josep Bagur Gomila, Gemma Andreu o Katerina Pu; i d’un bon grapat d’autors dels articles, amb firmes com, Pau Faner, Joana Bagur o Andreu Bosch, entre d’altres.

La junta de caixers del bienni més llarg per mor de la pandèmia obre la revista un any més. A partir de la vivència del 2022 —després de dos anys d’espera— ens expliquen com van viure el seu debut i com preparen l’adéu. També en són protagonistes s’homo des be, Llorenç Bosch, i el seu descarregador, Lito Prats, qui mos reben a Son Saura Nou, entrenant-se i acabant de triar el be. Berto Mayans ha fet les carotes que es rompran dia 24; l’artista xerra de com són, «en clau còmica i bastant acolorides».

També hi ha espai pel nou «Foc i Fum» que omplirà l’escenari del Casino 17 de Gener i que estrena director i protagonistes. Un sevillà molt ciutadellenc, en José Manuel Jiménez avança com serà l’obra costumista de mestre Joan Benejam. Gabi Pons admet que no sap quantes vegades ha fet de Bartomeu a «Foc i Fum», d’ençà que va debutar essent un jovenet.

Els millors reportatges

Unes de les pàgines més emotives d’enguany —a més de les necrològiques de Toni Febrer i l’amo de Son Vell—, són les de Kelly Meneses i Miquel Salord, vídua i fill d’en ‘Quel Conxa’, l’assaonador que ens va deixar l’any passat. En Miquel els va demanar que seguissin amb les pells del be i així ho han fet, per encàrrec del caixer pagès.

Carmen Vivó, que sap posar color al sentiment santjoaner, mostra la darrera obra naïf inspirada amb la festa de Ciutadella. La cançó santjoanera, la camiseta d’Estrella Damm i les experiències de dos personatges de la televisió, com el presentador David Ordinas o la periodista, Margalida Solivellas, tenen cabuda en aquest exemplar. També les experiències a la festa del nou bisbe, Gerard Villalonga, o de l’alcaldessa, Joana Gomila, en el darrer any en el càrrec.

Na Lena i en Paco, invidents, ens emocionen amb el seu particular Sant Joan. Igual com en Siscu Caymaris, un clàssic en Es Pla, que enguany davall s’ensortilla recordarà a son pare. L’amo de Son Morro o el de Son Àngel també guaiten, igual que Manel Ojea, dels Voluntaris de Sant Joan. La millor cuinera del 2023, Cris Pons, ens fa el seu menú de festes i Pere Cortès ens xerra dels seus darrers fabiols. I de llibres, es presenten el de les carotes de la Col·lecció Jamma i el de cavallers de J. Bosco Pons.