Antoni Salvador ha digitalitzat i ha compartit per xarxes el documental «Un sabor secular» de 1984 de l'autor Johann Webber. Es tracta d'un film on es relata la gran rissaga que hi va haver aquell any, a la matinada del 21 de juny, que causà desperfectes a més de 70 embarcacions, i també es poden veure com es vivien les festes de Ciutadella fa 40 anys.

La pel·lícula original era 16 mm., i Antoni Salvador fa un anys ja la va passar a VHS i ara l'ha digitalitzada per poder-la compartir amb tothom.