L’ermita de Sant Joan de Missa torna a lluir la seva millor imatge, després de l’ensurt del novembre passat. Tot ja és a punt perquè s’hi puguin celebrar les completes del Dissabte de Sant Joan, gràcies a diverses empreses, algunes de les quals han col·laborat desinteressadament per a recuperar aquest bé patrimonial i instal·lar un parallamps, per intentar evitar nous ensurts.

Així ho explica Joan Camps, el rector de la parròquia de Sant Rafel, de qui depèn la gestió de l’ermita. Va ser ell qui, en un viatge a Mallorca per Sant Antoni, va conèixer uns empresaris que, en saber què havia succeït, es van oferir a instal·lar un parallamps.

El llamp va impactar contra l’espadanya i els seus efectes es van notar també a l’interior de l’edifici, fent malbé part de la teulada | A. Triay

A la instal·ladora elèctrica i hidràulica Torrens Pericàs, de Sa Pobla, Macià Torrens no va dubtar a oferir-se per a col·locar un sistema que pugui impedir futurs impactes de llamps. Ell mateix explica que «me vaig oferir a col·laborar i junt amb uns companys de Menorca», van dur endavant el projecte.

S’hi van sumar Carlos Moll, S’Arader de Ferreries, Miquel Sancho i Josep Moll, de Sa Ferreria des Mercadal, i Antoni Triay, com a coordinador de les feines. També van tenir ajuda des del lloc de Torralbet.

Altres empreses, com Tandrisa, es van encarregar de restaurar el campanar d’espadanya, que havia quedat molt mal ferit i amenaçava de caure. Quan va estar enllestida, va ser l’hora d’instal·lar el pal i el parallamps.

Per a Macià Torrent és important que l’ermita compti amb aquest dispositiu, perquè, assegura, «allà on cau un llamp, n’hi cauen més». I és que «els campanars són parallamps naturals» que atreuen les descàrregues elèctriques.

Joan Camps es mostra molt agraït per aquestes aportacions altruistes de les empreses. «No ho esperàvem», va admetre, content del resultat final.

«Ara esteim més tranquils, perquè sabem que podem llogar les cases amb més seguretat».

Com a casa

L’interès de Macià Torrens per a col·laborar amb la parròquia no és casual. De fet, es declara un «assidu de Ciutadella i de les festes de Sant Joan». Una celebració que acostumen a viure habitualment i a la qual no pensen fallar tampoc enguany. «Vindrem a Sant Joan de Missa», assegura, satisfet per com ha quedat la restauració.

Les empreses es van coordinar per fer la instal·lació | A. Triay

Ara, resten només unes setmanes, perquè l’ermita del camí de Macarella recuperi l’esperit més santjoaner i esdevingui punt d’atenció de la festa. Fins allà s’hi desplaçaran centenars de persones, per veure com arriben els caixers i els cavallers de la qualcada.

Una forta descàrrega va afectar l’edifici el 28 de novembre

La tempesta que va caure al ponent de l’Illa el passat 28 de novembre, va ocasionar greus danys a l’antiga ermita de l’Obreria de Sant Joan d’Artrutx, on té els seus orígens la festa de Ciutadella. Un llamp va impactar contra l’espadanya i els seus efectes es van notar també a l’interior de l’edifici, fent malbé part de la teulada, la instal·lació elèctrica, parets internes i el pou.

Així ho recorda el responsable de l’ermita, Joan Camps, qui dóna gràcies perquè els fets no s’haguessin produït en cap de setmana, quan les cases poden estar ocupades. «Per sort, era dilluns i no diumenge, no hi havia ningú» i només hi va haver danys materials. Açò sí, ben importants, ja que s’han invertit 28.000 euros, de bona part dels quals se’n fa càrrec l’asseguradora.