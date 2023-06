En Raül disposa de vàries titulacions com ara la de patró de pesca local, formació bàsica de mariner i formació sanitària. Ell està donat d’alta al règim de la mar com a mariscador, i està associat a la Confraria de Pescadors de Maó on ha d’efectuar el registre de captures i «estadillos» d’aquestes captures. Tot ha d’estar declarat i autoritzat per la Conselleria d’Agricultura i Pesca.

En Raül no prové de tradició de pescadors sino que, l’atracció pel món de la mar la té per iniciativa pròpia. Ell va elegir l’ofici de mariscador per vocació, i l’exerceix d’ençà fa més de 20 anys, amb la llicència ben actualitzada. Durant aquest període per certes circumstàncies ha anat alternant amb l’ofici de bussejador professional.

El marisqueig professional és un tipus de pesca artesanal selectiva, molt respectuosa amb el medi marítim. Un tipus de pesca que requereix per al mariscador estar físicament en forma.

Els mariscadors igual, que la resta de pescadors, respecten rigorosament els mesos de veda per cada espècie. Per exemple, la veda del bogamarí va de l’1 d’abril al 31 d’octubre. La de l’escopinya llisa va de l’1 de maig fins 30 d’agost. La de l’escopinya gravada comença l’1 de maig fins el 30 d’agost igual que l’escopinya llisa; per citar-ne algunes. Curiosament el peu de cabrit i el corn amb pues, no tenen veda.

En el llistat del BOIB nº 71 de l’1 de juny de 2021, s’observa tot el que pot tractar el mariscador i «les vedes», però, principalment importa el que es comercialitza, com és el bogamarí, l’escopinya llisa i gravada, l’ostra blanca, el peu de cabrit, corn i corn de punxes, pop gros, i l’ortiga.

En preguntar-li sobre els estris o eines que empra per mariscar diu que, són eines molt pròpies de cada mariscador. Les confeccionen i utilitzen cadascú al seu gust. Eines que poden ser un ganxo, una fitora, un rascador d’ortigues fabricat amb una forquilla... Tots aquests aparells no estan al mercat sinó fets per els mariscadors mateixos.

En preguntar-li si es pot agafar corall al litoral de Menorca diu que, en primer lloc els mariscadors no poden agafar corall, a més, respecte al corall del mar mediterrani diu que actualment, hi ha una moratòria que fa que estigui protegit i no es pot extreure ni tocar, creant-se una protecció especial.

En Raül té la llicència nº 6 que ha de renovar cada dos o tres anys. Amb aquesta llicència pot mariscar a les zones o pesqueres arreu del litoral de Menorca, les mateixes a on es pot pescar amb canya.

Poder rebre informació de persones com en Raül, i a més poder compartir-la es un luxe, perquè en cada pescador o mariscador, sempre aprens coses noves.

antonio.olives1@gmail.com