S’intensifiquen els replecs a Ciutadella, com a preparació de cavalls i cavallers de cara a les festes de Sant Joan. Dos bons exemples són els que s’han celebrat aquests darrers dies, divendres vespre al Club Hípic Ciutadella, i aquest diumenge migdia a Ses Arenes de Dalt, organitzat per la família de Valeriano Allès.

El primer d’aquests replecs és una cita fixa en el calendari prefestiu. Un nombrós públic va arribar fins al Club Hípic de ponent, en una trobada que, a més, era en benefici d’Aspanob, l’Associació de Pares de Fillets Oncològics de Balears. Al mig de la pista del centre hípic, els cavalls i els genets van ser els autèntics protagonistes, oferint els típics bots i també fent una recreació de les corregudes dels Jocs des Pla, on els cavallers van poder demostrar les seves habilitats.

Una gentada al replec de Ses Arenes de Dalt | Katerina Pu

Can Valeriano

Van ser centenars les persones que va reunir el major replec dels que es fan a Ciutadella com a preludi de les festes. Al voltant del migdia, més de mig centenar de cavalls van arribar a la finca, seguint el so del tambor i fabiol. Hi anaven disposats a oferir un polit espectacle enmig de la tanca. Als marges, com és habitual, famílies senceres contemplant l’espectacle, amb la música del jaleo de fons.

Els cavallers es preparen pels dies de festa | Katerina Pu

Van ser un parell d’hores de bots i arronsades, en un ambient plenament festiu. L’esperit més sanjoaner es palpava en cada racó, amb el desig comú compartit de què passin ràpid els dies i el Primer Toc de Fabiol doni per encetades les festes.