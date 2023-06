Can Simó, la casa del carrer de Santa Clara d’on sortirà el caixer senyor, Borja Saura, ha patit un contratemps, quan falten poc més de dues setmanes per a l’inici de les festes de Sant Joan. El sostre d’una part de la casa s’ha esfondrat, arran de les pluges de les darreres setmanes. Tot i açò, la propietat assegura que no afectarà al desenvolupament normal de la celebració i que tot estarà a punt per al Primer Toc de Fabiol.