Aquest dilluns, cada exemplar d’«Es Diari» en els quioscs de Ciutadella, anirà acompanyat del póster que el rotatiu insular ha editat per a felicitar les festes de Sant Joan d’aquest any. El cartell el rebran, igualment, els subscriptors del municipi de ponent.

En aquesta ocasió, el cartell mostra un muntatge fotogràfic creat pel fotògraf del MENORCA, Josep Bagur Gomila. Es tracta d’una fotografia de David Pons Fedelich, l’amo de Torre d’en Quart, juntament amb el seu fill, Toni Pons Bosch, quan van córrer abraçats el dia 24 dematí.

Com explica l’autor, la imatge està formada per dues instantànies, la dels cavallers al galop, a la qual s’ha afegit «un fons d’arena en suspensió, congelada amb el flash», i unes lletres fetes a mà, amb tinta xina. És així que Bagur ha volgut «simular l’explosió de la festa, amb la sorra que simbolitza l’esclafit» i que «s’uneix amb el sentiment i l’estimació cap a Sant Joan que representen pare i fill, besant-se durant les corregudes».

L’instant més veloç

Però els autèntics protagonistes del cartell que edita MENORCA • «Es Diari» són els cavallers. L’amo de Torre d’en Quart reconeix que la fotografia capta un moment únic que esdevé «un record per a tota la vida». A més, destaca que «és molt difícil que els dos cavalls corrin tan bé i tan junts, a la mateixa velocitat, amb el mateix pas», fet que facilita molt la galopada als cavallers i fa possible l’abraçada i la besada.

Josep Bagur, que capta detalls de la festa d’ençà que tenia 15 anys, admet que «els Jocs des Pla del matí són els que més m’agraden per fer fotos», ja que hi troba «una bona llum, que permet veure com els cavalls aixquen la pols, amb molta nitidesa i tot ple de matisos, brillo i contrast».

La tasca del fotògraf és especialment complexa per Sant Joan, per una massificació que «dificulta moure’t i moltes vegades impedeix que puguis fer aquella foto que has pensat», conclou Bagur.