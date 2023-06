La Guàrdia Civil augmentarà la vigilància durant les festes de Sant Joan. Agents de l'àrea de Trànsit es desplaçaran a Menorca per reforçar els serveis als controls d'alcoholèmia i drogues.

Els agents també augmentaran els controls a camions i autocars, així com vigilaran el transport il·legal de persones en 'taxis pirates'. Per fer-ho, tindran l'ajuda d'un dron de la Direcció General de Trànsit operat per dos agents per facilitar la seva feina.

La Guàrdia Civil recorda que en aquests dies de festa, els conductors adoptin precaucions a l'hora de conduir.