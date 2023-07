Unes tres mil persones van assistir el dijous vespre a l’espectacle eqüestre celebrat al Club Hípic Alaior amb motiu de la presentació del Concurs Nacional del Salts d’Obstacle Trofeu Ciutat d’Alaior.

L’Ajuntament d’Alaior va habilitar un servei de transport amb autobús des del polígon de la Trotxa davant la manca d’aparcament suficient en la zona esportiva eqüestre.

La presència de l’ensinistrador de cavalls català Santi Serra va aixecar una gran expectació amb els diferents i espectaculars jocs i coreografies que va dur a terme amb els seus quatre cavalls -tres blancs i un quart marró- davant la sorpresa i admiració del públic.

Nascut en el si d’una família propietària d’una granja de cria de cavalls, son pare era un cowboy que participava en rodeos, la perícia de Santi Serra amb aquests animals va quedar ben demostrada el 2012 quan va ser el guanyador absolut amb el cavall Napoleón del concurs de Telecinco «Tu sí que vales».

En alguna ocasió, Serra ha assegurat que no es considera domador de cavalls, sinó amic dels animals, assenyalant que a Estats Units és conegut com el xiuxiuejador, a França el mestre, mentre que a Rússia es refereixen a ell com a el mag.

L’interès i el ressò nacional i internacional que ha despertat la labor de Santi Serra amb els seus cavalls va propiciar el rodatge del documental «Hermano Caballo», de Marcel Barrena, que va ser presentat el passat mes de març. El referit documental conta la història de l’ensinistrador català que entrena cavalls en llibertat i els mètodes dels quals s’han convertit en referència arreu del món

Per altra banda, la vetllada també va comptar amb el carrusel de doma menorquina amb el segell de Quadres Can Siquiat, d’Alaior.

Concurs Nacional

L’espectacle eqüestre va ser el preludi del Concurs Nacional de Salts d’Obstacle Trofeu Ciutat d’Alaior que va començar aquest divendres i finalitzarà diumenge a les instal·lacions del Club Hípic Alaior, amb la participació d’un centenar de cavallers, dels quals la meitat són de procedència menorquina i l’altra meitat de Mallorca i Catalunya.

La jornada d'aquest divendres va comptar amb set proves, les dues primeres de promoció amb dues altures (0,60 i 0,70); tres més complementàries amb tres altures (0,85, 1,00 i 1,10 metres) i les dues darreres oficials amb dues altures (1,20 i 1,30 metres), tot i que en la jornada de demà la segona altura serà d’1,35 metres.