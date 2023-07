Aquest cap de setmana, els tres ports de Menorca seran escenari d’una de les seves festes més tradicionals, la de la Verge del Carme, amb les seves processons marineres.

Aquest dissabte es celebra a Maó i diumenge a Ciutadella i Fornells. A les processons hi participen tot tipus d’embarcacions, les barques de pesca professsional, ja que es la festa de la seva patrona, però també barques particulars, iots i embarcacions turístiques.

A Maó, la Junta de Seguretat s’ha reunit per assegurar que s’apliquen les mesures per prevenir accidents. Els equips professionals estan preparats, amb un punt d’evacuació a Cala Figuera. La processó de Maó està organitzada pel Club Marítim, que té un llistat de normes que han de complir tots els que hi participin.

A les 18.30, l’Estació Naval obrirà les portes per a totes aquelles persones que hi vulguin accedir. A les 19 començarà la missa a l’aire lliure. Després, cap a les 20 comença la processó marinera, que arribarà fins a a Calesfonts on faran una aturada.

A Ciutadella, a les 19.30, abans de la processó (20.15), s’ofereix una missa a l’església de Sant Miquel. La imatge de la Verge és portada fins els molls i embarcada. Es navega fins a la bocana, on es dipositarà una corona de flors.

A Fornells també es celebra una missa, demà a les 19 hores a l’església de Sant Antoni, i després comença la processó marinera.