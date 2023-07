La picada d’una paparra no fa gens de mal, de fet, aquest és part del problema perquè en podríem tenir una aferrada a una part amagada del cos, com els cabells, i no assabentar-nos. El perill d’aquest paràsit és que poden transmetre diverses malalties infeccioses com la febre hemorràgica de Crimea Congo, la malaltia de Lyme o la febre exantemàtica mediterrània, tot i que per sort no és el més comú. Les paparres es troben aferrades a animals o al terra i a la vegetació, sobretot a la primavera i l’estiu. Com a prevenció es poden fer servir pantalons i calcetins llargs, fins i tot aquests darrers per sobre. Amb roba blanca o clara és més fàcil veure-les. També pot ajudar l’ús de repelents i olis essencials d’eucaliptus o lavanda. Per als animals, l’auxiliar veterinària Maria Ensenyat informa que hi ha pastilles, pipetes i collars efectius i recomana no passejar o deixar els cans entre herbes altes.

Si som al camp, a prop de vaques o altres animals i hem estat entre herbes, podem revisar-nos i si trobem una paparra enganxada, extreure-la amb cura o visitar el metge. L’atenció davant una paparra aferrada a la pell d’una persona és normalment l’extracció amb pinces corbes amb una tracció suau i constant cap a fora, sense apretar la paparra, les seves potes ni altres parts. Després es fa una cura local i es valora una profilaxis antibiòtica. El que és important és no posar cap producte abans de l’extracció, ni alcohol, ni vinagre, ni res, perquè pot provocar més vòmit de la paparra dins l’humà i fer més fàcil la transmissió de malalties. Tampoc tallar-la, cremar-la, posar oli ni petroli però sí fer una foto.