Els aficionats al món del motor i especialment al de les dues rodes tenen el seu lloc de referència a Menorca. El grup Menorca Chapter, amb base a Ferreries, acull a uns 30 apassionats de les Harley-Davidson, la motocicleta més emblemàtica de totes.

Tractant-se d’una espècie de germanor, aquesta societat de motoristes forma part del club oficial de Harley-Davidson, conegut com a Harley Owners Group (HOG) i, per tant, del club de motos més gran del món: en total, el HOG té acreditats més d’un milió de membres arreu de tot el món.

Trobades solidàries

Acostumats a celebrar una reunió cada dos anys amb altres fans de les Harley-Davidsons, aquesta vegada l’espera s’ha fet més llarga que de costum. La pandèmia, que va fer molta nosa, ha impedit que es portés a terme qualsevol celebració des de l’any 2019.

Tanmateix, a partir del passat divendres tot va quedar oblidat. Un total de 50 Harley-Davidsons i uns 75 aficionats arribats des de Mallorca, Astúries, Barcelona, Madrid o fins i tot, Alemanya i Àustria, van desembarcar a Menorca amb ganes de descobrir l’illa en moto i bona companyia durant el cap de setmana.

Per a dur a terme la quarta edició de «Cavalls de Foc», el director del Menorca Chapter, Toni Pons, explica que les rutes que acostumen a organitzar intenten «evitar» la carretera general. «Solem anar per la carretera de Fornells i pel camí d’en Kane per evitar el col·lapse que provoquen tantes motos en tan poc espai», afirma.

Després de les visites a Punta Prima, La Mola, la fàbrica de Coinga per tastar el formatge local, o Ses Voltes de Ciutadella, entre d’altres, la jornada de convivència es va tancar amb una gran torrada solidària al Pla de l’Església de Ferreries, amenitzada amb la música del DJ Toni Gomila i del grup mallorquí La Movida Band.

Aquesta vetllada, que s’organitza a cada edició, té com a principal objectiu la recaptació de fons per a l’Associació de Pares d’Infants amb Càncer de Balears (ASPANOB). «S’involucren molts establiments de Ferreries. De fet, el Forn de Can Marc va aportar més de 400 panets a la torrada i la Pastisseria Can Pedro ens va regalar una ensaïmada d’un metre i mig», comenta Toni Pons.

Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament del municipi, de l’aparthotel Loar i la «implicació del poble de Ferreries», aquestes trobades amb la moto com a excusa s’acaben convertint en un gran acte de solidaritat en el qual regna la companyonia i el bon ambient.