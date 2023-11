Els integrants de la nova confraria de Santa Maria Magdalena es van reunir per primera vegada el passat 2 de novembre a la parròquia de Sant Esteve de Ciutadella. Durant la trobada, es va fer una explicació del perquè s’ha triat la figura de Maria Magdalena i es van examinar les vestimentes per sortir en processó. L’acte es va cloure amb un refrigeri de germanor.

Les vestimentes que la nova confraria emprarà per sortir en processó.

Representació de la Passió

Des de la nova confraria destaquen que la figura de Maria Magdalena representa tant la Passió com la Resurrecció, però que ells han triat aquest segon atribut, especialment per tot el que ella va viure al costat de Jesús. En aquest sentit, assenyalen que Magdalena va ser una dona forta i valenta, que no va abandonar mai Jesús, i que, precisament, és recordada per aquest gran amor, així com pel seu plor de dolor.