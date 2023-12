Després de tres anys sense poder celebrar-lo, entre la pandèmia i les obres, aquest dissabte al vespre la família i la massa social del Club Nàutic Ciutadella celebren el tradicional sopar de fi de temporada que es durà a terme en les renovades i acollidores dependències del restaurant. Una nit de celebracions per part de l’entitat marinera i nàutica de ponent que enguany vindrà de nou amb regal inclòs, ja que les desenes de socis del CN Ciutadella tindran anit en les seves mans una nova publicació –la corresponent al 2023– de la Revista Es Nàutic, editada per MENORCA «Es Diari», que un any més ha rebut la confiança del club per a editar aquest exemplar, a tot color.

El president d’Es Nàutic, Gonçal Moll –que s’estrena en el càrrec a un sopar de Nadal– i la seva directiva lliuraran aquest dissabte a la nit la revista a cada un dels socis i sòcies; enguany, arribant a les 68 pàgines, amb motiu de la celebració del Centenari que han anat commemorant al llarg d’aquest 2023. Una revista que, o bé serà entregada als assistents a l’àgape, o se’ls enviarà per Correus als qui no hi vagin i als de fora.

100 anys que donen per molt

Com no podia ser d’altra manera, el fil conductor d’aquesta revista d’enguany és el Centenari, efemèride que ha acaparat aquest 2023 gran part de l’actualitat informativa del club. En aquestes completes i variades 68 pàgines a tot color, predominen les imatges, que xerren per si soles; com les de la Gala del Centenari que es va celebrar en el Teatre des Born i va ser tot un èxit i les fotografies del Concurs de Fotografia muntat per a l’ocasió. Els dos esdeveniments esportius del 2023 ­–Copes d’Espanya d’optimist i caiac–, les regates ‘100 Milles’ o ‘Almirall Farragut’ i la bona feina de totes les seccions del club també en són protagonistes. Igualment, el dolç relleu a la Gerència, el renovat cos tècnic CNC o la preciosa reforma estètica i qualitat del club omplen pàgines d’aquest recull del més destacat. La veu del soci i les interessants xerrades del Centenari també hi tenen cabuda en aquesta publicació nàutica.