«No te puedes ni imaginar lo que me he encontrado en los coches… Desde vibradores hasta una botella llena de pis, preservativos, manchas sospechosas y escupitajos». Es una de las anécdotas que le cuenta Lara, una menorquina que trabaja en una empresa de alquiler de coches en la Isla, al youtuber José Climent, más conocido como Fortfast WTF, que acaba de publicar un nuevo clip con Menorca como protagonista en su sección de entrevistas informales con trabajadores de distintos oficios y lugares de España.

En el vídeo de esta semana, la joven menorquina le cuenta a Fortfast WTF y a más de un millón de personas que siguen el canal algunas de las experiencias más sorprendentes que le han tocado vivir a lo largo de los dos años que lleva trabajando en un ‘rent a car’. «En invierno el coche está lleno de pañuelos con mocos, también me he encontrado vómitos en las sillas infantiles», explica Lara, que cuenta cómo ha tenido que enviar vídeos tutoriales a gente que «no sabía poner marcha atrás en un Fiat 500» y llamar la atención a «personas con el carné caducado desde 2012».

También ha tenido que aclarar en qué isla están sus clientes, por más surrealista que parezca. «Hay muchísima gente que no sabe en qué isla está, que ha venido a Menorca creyendo que era Mallorca. Cada día te puedes encontrar a alguna persona que le ha pasado esto, es muy habitual y me hierve la sangre», reconoce Lara, que cuenta que se ha topado con clientes que «tenían el hotel en Mallorca, el coche en Menorca y el vuelo de vuelta desde Mallorca».

Los franceses, «los más problemáticos»

La joven menorquina no duda en afirmar, entre risas, que «la fauna típica de Menorca» son «las vacas, los cerdos, los caballos y los franceses». Precisamente, los franceses sirven de hilo conductor de la entrevista, porque reconoce Lara que son el perfil que más problemas da a la empresa. «Cuando entran por la puerta digo, este es francés, y me escondo debajo del mostrador para que lo atienda mi compañero», asegura.

Captura de uno de los momentos de la entrevista.

«Ha habido patadas e incluso ha tenido que venir la policía porque se enfadan cuando les decimos que tienen que pagar el seguro, son gente súper problemática», afirma. Señala, además, la barrera del idioma: «Se cabrean porque no hablas francés. Nos esforzamos para dirigirnos en francés, sobre todo, a las personas más mayores. Pero te chillan en su idioma. Así como entran ya están preguntando quién habla francés», critica.

Hacia ellos también lanza el dardo por «comprar cada vez más casas». Es en este momento que la entrevista deriva hacia algunos de los temas que más preocupan a nivel insular: «Crucemos los dedos para que no se masifique tanto [como las otras islas]. Menorca se acerca cada vez más a Eivissa. Está subiendo todo una barbaridad, hay colapso en verano, la gente que quiere venir no tiene donde quedarse y casi no hay coches para alquilar». Sigue la menorquina con las dificultades para acceder a una vivienda «que esté bien de precio todo el año» y advierte que «vivir en Madrid y Barcelona es caro, pero en Menorca también y cada vez más».

«Sed respetuosos con la Isla, con la gente, hay carteles que lo señalizan todo». Es el mensaje que lanza Lara a los turistas, aprovechando el altavoz que le brinda esta entrevista informal. «Sed respetuosos con la Isla, porque luego no hay marcha atrás», insiste.