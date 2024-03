El pròxim dijous 4 d'abril, de 17 h a 18 h, tindrà lloc la primera visita guiada a les instal·lacions de l'Àrea de Gestió de Residus de Milà del nou programa de visites que organitza el Consorci de Residus i Energia de Menorca i la UTE Es Milà. Serà la primera de tot un seguit de visites obertes a tota la ciutadania que tindran lloc cada primer dijous de mes i de forma gratuïta previa inscripció.

La visita permetrà veure in situ i amb la maquinaria en marxa com es tracten les diferents fraccions de residus que arriben de forma separada a la planta. Però, com funciona la Planta de Tractament de residus de Milà? Fem un recurregut per les seves instal·lacions i us mostram què es el que es podrà veure el pròxim dia 4 d'abril.

La Planta de Tractament Mecànic-Biològic

La Planta de Tractament és una de les principals instal·lacions de l'Àrea de Gestió de Residus de Milà. Actualment, compta amb maquinaria i tecnologia d'última generació per al tractament mecànic-biològic dels residus que arriben de la recollida separada.

Aquí es tracta fonamentalment els residus de la fracció resta i d'envasos lleugers. En torns diferenciats, tots els residus d'questes dues fraccions que arriben a Milà procedents de la recollida passen per la planta, que separa i prepara per al reciclatge els diferents residus i materials que hi ha en aquestes fraccions. En aquestes instal·lacions trobam el garbell rotatiu, el separador balístic, els separadors òptics i de metalls, així com les sitges per a la separació i clasificació de tots els residus per mida i composició.

El resultat final que obtenim després del tractament és la valorització i/o preparació per al reciclatge dels següents tipus de residus: Plàstic natural, Plàstic color, PET, Film, Plàstic mescla, Envasos metàl·lics, Alumini o Tetrabrics.

Dades de processament a la planta de Milà

La planta de tractament mecànic-biològic permet el processament de 50.000 tones anuals de fracció resta (35 tones per hora), de les quals s’aconsegueix recuperar un 74% del material per al seu reciclatge o valorització. Quant a la fracció d’envasos lleugers, la planta processa més de 4.000 tones anuals, i aconsegueix recuperar el 90% d'aquest residu per al seu posterior reciclatge.

La instal·lació té, per tant, uns rendiments que redueixin al 26% el rebuig destinat a l’abocador en el cas de tractar fracció resta (residus mesclats), i al 10% en el cas de tractar-se dels envasos lleugers.

Quines altres instal·lacions es podran veure durant la visita?

L'Àrea de Gestió de Residus de Milà compta amb moltes altres instal·lacions de gestió de residus a més de la planta de tractament. Aquestes són algunes de les que es podran visitar també el proper dia 4 d'abril:

ZONA DE DESCÀRREGA I RECEPCIÓ. És l'àrea de recepció dels residus procedents de la recollida separada, conformada per diverses comportes (un per cada fracció de residus) que donen accés a diferents fosars on els camions de recollida dipositen cadascuna de les fraccions que arriben a Milà.

PREMSES COMPACTADORES. Les premses compacten en bales de residus les diferents tipologies de residus obtingudes després del tractament a la planta: plàstic natural, plàstic color, PET, Film, plàstic mescla, envasos metàl·lics, alumini i tetrabrics. També es compacta aquí el paper i el cartó procedents directament de la recollida.

ÀREA D'EMMAGATZEMATGE DE BALES PER AL RECICLATGE. En aquesta zona es dipositen les diferents bales de residus ja premsades segons tipologia a l'espera de ser transportades a diferents plantes de reciclatge a Mallorca i la península.

PLANTA D'AFINAMENT DE COMPOST. Aquesta instal·lació tamisa el compost elaborat amb els residus de la fracció de matèria orgànica per eliminar possibles impropis i obtenir el producte final.

FORN INCINERADOR. Els forns incineradors cremen els subproductes animals no destinats a consum procedents d'escorxadors i empreses càrniques.

ABOCADOR I CEL·LES CLAUSURADES. L'abocador és l'àrea de dipòsit controlat on van a parar aquells residus que no poden ser valoritzats ni reciclats.

