El proper 3 de juny arriba el nou sistema de recollida de residus porta a porta als barris del Centre històric, Molí des Pla i Tanques del Carme de Maó.

De forma prèvia, ha iniciat la campanya informativa per als vesins i vesines d'aquests barris, que podran participar en diverses reunions informatives per rebre informació i recollir el material necessari per a posar en marxa el porta a porta: un poal multifracció, els calendaris de recollida, el poal de la fracció orgànica i bosses compostables.

Les reunions informatives són obertes a tots els residents dels barris mencionats, i es podrà assistir a la reunió que millor convingui. Si no fos possible assistir a cap reunió, l'Ajuntament de Maó i el Consorci de Residus i Energia de Menorca han posat a disposició de la ciutadania una caseta informativa a plaça Constitució del 6 de maig al 7 de juny.

Consulta a continuació les ubicacions, dies i horaris de les reunions i la caseta informativa:

El porta a porta arriba per reciclar més i millor

El porta a porta arriba al centre de Maó per separar més i millor els nostres residus. El sistema de recollida anterior, basat en contenidors a la via pública, té un sostre de recollida selectiva del 20%. Açò vol dir que, actualment, només una cinquena part dels nostres residus arriba a Milà de forma separada.

Separar més, per normativa

La Directiva europea i les lleis de residus estatal i balear, respectivament, marquen l’objectiu arribar, com a mínim, al 50% de recollida selectiva. Amb el nou porta a porta és possible arribar a xifres de recollida separada de més del 70% i aconseguir una bona qualitat dels materials recollits per al reciclatge.

Mapa d'implantació de la fase 5: centre històric, Molí des Pla i Tanques del Carme.

Actualment, el porta a porta ja ha estat implantat a Sant Climent, Llucmaçanes, les urbanitzacions de Binixica, es Canutells i Binidalí; als barris de Malbúger, Camí d'en Barrotes, Port de Maó i POIMA i a tot el municipi des Castell. En aquestes zones, la recollida separada ja és del 80%, i correspon a les fraccions de vidre, paper, envasos lleugers i matèria orgànica.

Garantir la correcta separació dels nostres residus no és només un desig, és un deure recollit a la llei.

Separar millor, per cuidar el nostre entorn

Gran part dels residus que generam a ca nostra es poden reciclar, si els separam correctament. Amb el porta a porta feim més eficient el cicle de gestió i reduïm al mínim possible la quantitat de residus destinats a l’abocador. A més, la incorporació de la nova fracció de matèria orgànica permet l'elaboració de compost de qualitat a Milà per contribuir a restaurar la fertilitat dels sòls malmesos.

El porta a porta suposa un canvi en la concepció de la gestió dels residus, en què tota la ciutadania es fa corresponsable dels residus que genera garantint la seva correcta separació.

Per separar més, per reciclar millor i per cuidar el nostre entorn, ara ens toca!